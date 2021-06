Sapphire 2021, va in scena la collaborazione globale L’annuale evento di Sap è stato teatro della Business Network, fondata sull’integrazione delle offerte Ariba, Logistic Business e Asset Intelligence. Si prevede un’interconnessione in cloud di oltre 5,5 milioni di organizzazioni. Pubblicato il 08 giugno 2021 da Roberto Bonino

Da qualche anno, Sap propugna il claim dell’intelligent enterprise come target primario dei propri sviluppi. I prossimi passi in questa direzione fanno perno sulla costruzione di solide ed estese reti di business e sulla sostenibilità.

Questi temi hanno animato anche il Sapphire 2021, ancora tenutosi in modalità virtuale. Il Ceo della società, Christian Klein, si è occupato personalmente di introdurre Sap Business Network, definita la più grande rete aziendale del mondo, capace di interconnettere in cloud oltre 5,5 milioni di organizzazioni. L’infrastruttura si basa sulla centralizzazione e l’unificazione della gestione dei partner commerciali (Ariba), del mondo dei trasportatori e della logistica (Logistics Business) e delle risorse (Asset Intelligence): “Il Covid-19 ci ha insegnato che la rete è ormai vitale per aiutare le aziende a superare fasi di rottura altrimenti destinate a essere molto costose. Un’impresa intelligente può raggiungere grandi traguardi, ma ormai viviamo in un mondo interconnesso”, ha osservato Klein.

I membri della nuova Sap Business Network avranno accesso a un singolo portale per avere una vista d’insieme su tutti gli attori della propria supply chain, dal sourcing e gli acquisti fino alla gestione e alla manutenzione degli asset, passando per la logistica e la tracciabilità:” La nostra ambizione è di costruire la più grande comunità d’affari al mondo”, ha indicato senza girarci intorno Klein. “Vogliamo permettere ai clienti di creare più facilmente legami con altre imprese attraverso le supply chain e ottenere economie di rete in tutti i settori”.

Il Ceo di Sap, Christian Klein, durante l'intervento al Sapphire 2021

L’evento è stato utile anche per aggiornare Rise with Sap, l’iniziativa (lanciata nel gennaio scorso) che porta sotto un unico contratto a sottoscrizione il core system S/4Hana Cloud Erp e un insieme di infrastruttura e servizi gestiti. L’estensione include servizi preconfezionati per cinque settori, ovvero vendita al dettaglio, beni di consumo, automotive, servizi pubblici e macchinari e componenti industriali.

Infine, un occhio di riguardo è stato riservato al tema della sostenibilità, con alcune nuove soluzioni studiate per aiutare le aziende a promuovere iniziative rispettose dell'ambiente e nuovi modelli di business. Sap Responsible Design and Production, in particolare, consente ai designer di prodotto di effettuare scelte sostenibili sin dall'inizio del loro lavoro, mentre Product Footprint Management tiene traccia della sostenibilità attraverso il ciclo di vita di un prodotto e Sustainability Control Tower fornisce visibilità sui programmi di sostenibilità: "Come parte del nostro impegno, forniremo report e analisi standard su tutte le metriche di sostenibilità definite dal World Economic Forum. L’obiettivo di tutti deve essere l’azzeramento degli sprechi, delle emissioni e delle ineguaglianze", ha specificato Klein.

Tra le altre novità presentate al Sapphire 2021, troviamo anche Upscale Commerce, un sistema di commercio online no-code, che si rivolge ai rivenditori di fascia media per consentire loro di creare rapidamente un'esperienza di acquisto omnicanale. Sap Analytics Cloud, inoltre, offre ora funzionalità di analisi e pianificazione della workforce operativa e l’integrazione con SuccessFactors, per poter meglio collegare dati operativi, finanziari e sulle persone.