Servizi di sicurezza gestiti, perché e come sceglierli I servizi di sicurezza gestiti (Mss) sono un'opzione sempre più frequente nelle aziende costrette a fronteggiare la crescente complessità delle architetture informatiche. Quali sono i vantaggi e le criticità? Pubblicato il 05 luglio 2022

Si chiamano Mss, Managed Security Services, o se preferite servizi di sicurezza gestiti. E sono una tendenza molto forte nel mercato della sicurezza informatica, in un contesto in cui le architetture IT diventano sempre più complesse da gestire e da controllare, e dunque alle aziende spesso serve un aiuto esterno. A ciò si aggiunge il costante aumento degli attacchi informatici su scala mondiale, che determina un sempre maggior rischio di subìre interruzioni di attività, ricatti ransomware e perdita di dati.



La crescita dei servizi di sicurezza gestiti è testimoniata dai grandi vendor del mercato, dagli operatori di canale (che in molti casi stanno aggiungendo alla propria offerta questa specializzazione) e anche dalle ricerche. Ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi del ricorso ai Managed Security Service? Quali aspetti considerare nella scelta del fornitore Mss?



Per approfondire il tema vi proponiamo un articolo di analisi a cura di Elena Vaciago, associate research manager di The Innovation Group, e anche un’intervista con Andrea Castellano, Leader Regional Sales Security di Cisco Italia. Buona lettura!