Software per le HR, V-Valley è il primo distributore di Factorial V-Valley porta in Italia la piattaforma software della giovane azienda spagnola. Tra i vantaggi, l’integrazione con Microsoft. Pubblicato il 17 luglio 2023 da Redazione

Le soluzioni digitali per le risorse umane firmate Factorial debuttano in Italia con V-Valley, primo distributore a proporre questa offerta nel nostro Paese (e nel mercato spagnolo). Nata nel 2016 in Spagna, Factorial si è evoluta nel tempo fino a sviluppare una piattaforma software per la digitalizzazione di tutti i processi delle HR, dalle attività di recruiting all’onboarding, dalla gestione di turni, ferie e assenze fino alla gestione delle spese aziendali e delle firme elettroniche. Oggi conta circa ottomila clienti in nove Paesi.

Un punto di forza della tecnologia di Factorial è l’integrazione con diverse soluzioni di Microsoft. Un’azienda che, tra l’altro, è partner strategico di V-Valley. Il distributore del Gruppo Esprinet dunque è ben posizionato per veicolare questa offerta ai rivenditori Ict italiani e spagnoli. La tecnologia di Factorial, inoltre, è complementare all’esistente offerta di soluzioni di V-Valley, e questo aiuterà il distributore ad ad ampliare la base clienti e di fidelizzare quelli esistenti.



“Siamo orgogliosi di essere il primo distributore di Factorial anche in Italia, oltre che in Spagna”, ha dichiarato Sergio Grassi, head of sales & marketing di V-Valley Italia. “Considerata una delle dieci startup spagnole più apprezzate in Europa, con un tasso di crescita superiore al 300%, rappresenta un vero e proprio unicorno tecnologico. Siamo convinti dell'incredibile potenziale di Factorial nel nostro ecosistema di partner, che darà loro la possibilità di generare nuove opportunità di business e servizi intorno a queste soluzioni, considerate i migliori strumenti del mercato".



“La partnership strategica tra Factorial e V-Valley ci permetterà di offrire soluzioni HR all'avanguardia ai partner in Italia, aprendo nuove opportunità di business e servizi per entrambe le aziende”, ha detto Andrea Galimberti, head of partnerships Italia di Factorial. “Questo accordo è una prova di quanto Factorial creda nel canale di distribuzione per continuare la propria crescita in Italia”.