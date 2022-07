Stack Infrastructure si allarga in Italia con un nuovo data center La struttura, collocata nel pavese, è alimentata al 100% da energie rinnovabili e porta in dote 10 megawatt di potenza. Pubblicato il 27 luglio 2022 da Redazione

Stack Infrastructure, società di sviluppo e gestione di data center, nata dalle ceneri di Supernap, prosegue nell’espansione della propria rete. L’azienda ha annunciato l'apertura del suo nuovo e terzo data center nel campus di Milano, così definito per semplicità anche se la struttura si trova in effetti nel pavese, a Siziano.

Il data center, costruito in meno di dodici mesi su un terreno acquisito nel 2021, vanta una potenza di 10 megawatt, che porta a 50 MW la capacità totale e a 120.000 metri quadrati (12 ettari/30 acri) la superficie occupata dalle infrastrutture di Stack in Italia. La multinazionale è presente anche in Norvegia (Oslo), Svezia (Stoccolma), Danimarca (Copenaghen), Nord America e Asia Pacifico.

La nuova struttura è alimentata al 100% da energia rinnovabile, contando anche su un impianto di pannelli fotovoltaici, e presenta diverse caratteristiche di risparmio energetico tra cui sistemi l'isolamento del calore. Inoltre è prequalificata per poter ottenere la certificazione Leed Gold. Accanto agli impianti già operativi, a Siziano Stack possiede anche oltre 100.000 metri quadrati (10 ettari/25 acri) di terreno, che comprendono anche un lotto adiacente ai campus esistenti acquisito all'inizio di quest'anno, in grado di supportare oltre 80 MW di potenza totale.



"Crediamo che il panorama italiano dei data center sia all'inizio di un trend di crescita significativo", ha detto John Eland, amministratore delegato di Stack Emea. "Il nostro ultimo investimento nella regione è una componente chiave della nostra strategia di espansione nell'area Emea e rafforza la nostra posizione di partner operativo e di sviluppo di fiducia dei nostri clienti nei mercati più importanti per la loro crescita”.



"Con l'accelerazione della digitalizzazione in Italia, sia nel settore pubblico sia in quello privato, e con il continuo ampliamento della disponibilità di hyperscaler, siamo sempre più consapevoli della crescente necessità di nuova capacità", ha spiegato Sherif Rizkalla, Ceo di Stack Emea in Italia. "L'apertura della nostra nuova struttura dimostra che Stack ha ancora una volta tratto vantaggio dalle sue solide relazioni locali per fornire rapidamente capacità scalabile e sostenibile ai propri clienti".