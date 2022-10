TeamSystem spinge sulla Business Intelligence con ITReview La software house ha acquisito il capitale sociale di ITReview, società padovana attiva dal 2007, specializzata in soluzioni per gli analytics e la data integration. Pubblicato il 19 ottobre 2022 da Redazione

TeamSystem si rafforza nel campo della Business Intelligence con una nuova acquisizione: la software house italiana ha acquisito il capitale sociale di ITReview, società padovana attiva dal 2007 le cui specialità sono lo sviluppo di soluzioni digitali per la Business Intelligence (origine ed elaborazione, data analytics, data visualization, data literacy), la data integration e la consulenza tecnologica di alto livello.

L’operazione è stata definita da TeamSystem come “perfettamente in linea con la strategia di sviluppo” dell’azienda, intenzionata ad ampliare le proprie competenze nel campo della Business Intelligence e degli analytics avanzati, al servizio di una platea di oltre 1,7 clienti.

“Negli ultimi anni”, ha dichiarato Tommaso Cohen, Cfo e Coo di TeamSystem, “abbiamo puntato in modo deciso sull’implementazione di una solida strategia di R&D volta a costruire un team di oltre 730 ingegneri software, che sviluppano e aggiornano continuamente le migliori soluzioni per la digitalizzazione delle Pmi e dei professionisti italiani”. La società investe in ricerca e sviluppo più di 40 milioni di euro l’anno.

“Questa operazione”, ha proseguito Cohen, “va esattamente in questa direzione perché la crescita esponenziale dei dati offre opportunità enormi alle aziende per ripensare la loro governance, i loro prodotti e la produzione. Oggi, infatti, il dato ha assunto un’importanza fondamentale nel processo decisionale di quelle imprese che vogliono cavalcare la rivoluzione digitale e noi grazie a questa acquisizione potremo migliorarci e supportare in modo adeguato coloro che vorranno intraprendere questo percorso”.

“L’ingresso nel gruppo TeamSystem rappresenta per noi l’opportunità per consolidare e accelerare il nostro impegno a fare innovazione in ambito tecnologico e a renderla disponibile ai nostri clienti”, ha dichiarato Andrea De Rossi, Cto di ITReview.