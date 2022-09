Tecnologie per il marketing, Impresoft Group compra Cloudnova L’ultima acquisizione allarga il polo tecnologico con una società specializzata in Inbound Marketing e della Marketing Automation Pubblicato il 02 settembre 2022 da Redazione

Impresoft Group si allarga ancora nell’ambito delle tecnologie per il marketing, e più in generale rafforza le proprie competenze e l’offerta tecnologica per il Crm, il Customer Relationship Management. Il polo tecnologico, già composto dai system integrator 4wardPRO, Formula, GN Techonomy, Kipcast, NextCRM, NextTech, OpenSymbol e Qualitas Informatica, ha acquisito Cloudnova, una società specializzata nel settore dell’Inbound Marketing e della Marketing Automation.

Cloudnova, infatti, è diamond partner di HubSpot e advanced partner di Zoho in Italia. Fondata nel 2012, oggi la società conta una ventina di collaboratori ed è guidata da

Alessandro Bodo, uno dei fondatori, e da Nicola Sartore, Ceo. Per le sue circa 250 aziende clienti, Cloudnova realizza progetti di ottimizzazione e digitalizzazione della customer experience e dei processi di marketing, vendita e customer service.

La nuova acquisizione è la prima operazione societaria portata a compimento da Impresoft Group dopo l’ingresso del fondo Clessidra Private Equity SGR, avvenuto lo scorso dicembre, e rappresenta “un passaggio fondamentale dell’evoluzione della strategia del gruppo” sul fronte del Crm. Alle tecnologie per il Customer Relationship Management già saldamente presidiate, cioè quelle di Salesforce, Microsoft Dynamics 365 e SugarCRM (un’offerta organizzata all’interno del centro di competenza chiamato Customer Engagement e trasversale alle diverse società del gruppo) oggi si aggiunge HubSpot.

“Siamo entusiasti della decisione di Alessandro Bodo e della famiglia Sartore di unirsi al nostro ambizioso progetto”, ha dichiarato il presidente di Impresoft Group, Enrico Maggi. “Grazie alle competenze e alla professionalità del team di Cloudnova siamo ora in grado sia di supportare al meglio tutti i clienti che scelgono la tecnologia HubSpot, che con OpenSymbol abbiamo già iniziato a implementare da circa due anni, sia di accrescere il valore, la qualità e la portata dell’offerta del gruppo negli ambiti del Website Redesign e della Marketing Automation”.

“Siamo certi”, ha proseguito Maggi, “che grazie a questa unione il centro di competenza di Impresoft Group nell’ambito del Customer Engagement sarà ora in grado di rispondere in modo più completo alle richieste sempre più complesse dei nostri clienti, che ci stanno chiedendo di offrire una gamma completa e integrata di servizi per digitalizzare tutto il customer journey dei loro clienti”.