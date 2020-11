Terzo trimestre: risultati finanziari ancora positivi per VMware Il fatturato cresce dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e quello per subscription e SaaS aumenta del 44% anno su anno, il 24% del totale. L'utile netto Gaap è stato di 434 milioni di dollari, o 1,02 dollari per azione diluita. Pubblicato il 27 novembre 2020 da Redazione

VMware ha reso noti i risultati finanziari per il terzo trimestre dell’anno fiscale 2021, che vedono un fatturato 2,86 miliardi di dollari, in aumento dell’8% rispetto allo stesso periodo del fiscal year 2020.

"Il terzo trimestre è stato un altro trimestre positivo per VMware e siamo soddisfatti dei risultati", ha commentato Pat Gelsinger, Ceo di VMware. "I nostri clienti si trovano a navigare in tempi che non hanno precedenti, e il nostro obiettivo rimane fornire loro la digital foundation per far fronte a un mondo imprevedibile. Continuiamo a innovare in aree che sono la priorità assoluta per ogni business, dallo sviluppo di app, al multi-cloud, alla sicurezza, al digital workspace".

Se paragoniamo la combinazione del fatturato per subscription e SaaS e per le licenze, che è stato di 1,32 miliardi di dollari, con quello del terzo trimestre dell’anno fiscale 2020, VMware ha registrato un aumento del 10 per cento. L'utile netto Gaap è stato di 434 milioni di dollari contro i 407 milioni di dollari dello stesso periodo dell'esercizio 2020. L'utile netto non-Gaap per il è stato di 704 milioni di dollari, o 1,66 dollari per azione diluita con un aumento del 17% (1,42 dollari) anno su anno.

"Le subscription e i ricavi SaaS sono aumentati del 44% rispetto al terzo trimestre dell'anno scorso e hanno superato per la prima volta i ricavi delle licenze", ha dichiarato Zane Rowe, executive vice president e Cfo di VMware. "VMware continuerà a investire e a concentrarsi sull'ulteriore espansione del portafoglio di Subscription e SaaS, che riteniamo guiderà la crescita dell'azienda, la soddisfazione dei clienti e il valore per gli azionisti".