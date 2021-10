Unificare dati, persone e sistemi: la triplice sfida di Zoho One La piattaforma si arricchisce con nuove applicazioni e servizi, dalla Business Intelligence “conversazionali” ai programmi di formazione, dalla posta elettronica condivisa all’e-commerce. Pubblicato il 20 ottobre 2021 da Redazione

Unificare sistemi aziendali, dati e team di lavoro è la triplice, grande sfida di molte aziende. Zoho, società che propone una suite di applicazioni per la produttività e le operations (dal Crm alla posta elettronica, dagli analytics alla gestione dei progetti) ha annunciato un potenziamento di Zoho One, piattaforma che viene definita dal vendor come un “sistema operativo” per aziende: le novità permettono di vincere la triplice sfida dell’unificazione. In questa offerta (lanciata nel 2017, con all’attivo 40mila aziende clienti) debuttano nuove applicazioni e servizi, accanto ad alcune ottimizzazioni della piattaforma.



"L'esperienza quotidiana e l’interazione tra dipendenti, clienti, partner e fornitori in genere è un riflesso di come un’azienda e i suoi sistemi sono strutturati internamente”, ha commentato Sridhar Iyengar, vice president e head of Europe di Zoho Corporation. “Oggi, la maggior parte dei sistemi non sono interconnessi a causa di soluzioni slegate tra loro offerte da vari fornitori. Per poter usufruire di un'esperienza veramente unificata, internamente ed esternamente, e trarre profitto da informazioni univoche, un'azienda ha la necessità di unificare i sistemi alla base del suo business. Zoho One è stato creato con questo obiettivo e continua ad ampliare il suo valore impareggiabile anno dopo anno attraverso attualizzazioni e migliorie".

Per quanto riguarda l’obiettivo dell’unificazione dei dati, che per le aziende significa poter basare le proprie decisioni su informazioni univoche e sempre aggiornate, diverse sono le novità introdotte in Zoho One. Nella piattaforma devuttano capacità di Business Intelligence con analisi integrate e “conversazionali”: gli utenti possono interrogare i dati in logica interdipartimentale e usando il linguaggio naturale. Zoho mette a disposizione oltre 1.500 report di analytics e dashboard predefiniti, il che naturalmente velocizza le attività di Business Intelligence.

Altra novità riguarda la preparazione e gestione dei dati, per cui si può ora sfruttare uno strumento self-service chiamato DataPrep. Basato sul machine learning, può aiutare gli utenti aziendali a integrare, modellare, pulire, trasformare, arricchire e catalogare i dati, nonché a integrarli con analytics e con fonti di dati esterne. Nuovo è anche il servizio back-end di Zoho, definito come “un primizia” nel settore del software: mappa le interazioni tra persone, risorse, sistemi e processi, per costruire un un grafico di lavoro specifico per ogni individuo all'interno dell'azienda, fruibile nella quotidianità attraverso diverse applicazioni. A proposito di user experience e velocità delle azioni di data discovery, una miglioria apportata allo strumento di ricerca aziendale di Zoho One è il debutto delle query basate su linguaggio naturale.

In Zoho One debuttano poi nuove capacità tese a migliorare la gestione dell’operatività anche alla luce dei nuovi modelli di lavoro “ibrido” in via di affermazione. Mobile Application Management aiuta gli amministratori IT ad aggiungere e gestire facilmente tutti i dispositivi degli utenti, per una migliore comprensione e controllo del provisioning, di autorizzazioni e criteri specifici per app, del blocco e cancellazione dei dispositivi da remoto e altro ancora. Per avviare o potenziare le attività di vendita online, la nuova applicazione Zoho Commerce consente di creare facilmente siti di e-commerce con funzioni di raccolta degli ordini, gestione dell’inventario, elaborazione dei pagamenti (anche tramite servizi di terze parti), gestione delle spedizioni, promozione del marchio e analisi dei dati.

Altre novità mirano a rafforzare il “gioco di squadra” all’interno delle aziende, favorendo la collaborazione fra i team di lavoro. Zoho Learn è un nuovo strumento che permette di offrire ai collaboratori aziendali programmi di formazione interattivi e di verifica delle conoscenze, attraverso il generatore di corsi di Zoho. Zoho Lens fornisce ai dipendenti assistenza e consulenza da remoto attraverso la realtà aumentata (AR) tramite annotazioni AR in tempo reale, VoIP e chat di testo e altre modalità. TeamInbox, terza novità, funziona come una casella di posta elettronica condivisa per i membri di uno stesso gruppo di lavoro, permettendo di eliminare la duplicazione delle attività e portando le conversazioni e-mail in un'unica posizione centralizzata. Org Dictionary, infine, è un nuovo servizio di livello enterprise che mette a disposizione di tutti i dipendenti un “dizionario” centralizzato delle informazioni aziendali.

Accanto al tema dell’integrazione e unificazione di dati e persone, Zoho One affronta quello della user experience. Alcune novità permettono di personalizzare gli strumenti digitali: gli utenti ora possono visualizzare in un unico spazio centralizzato le proprie app, i calendari, le dashboard e altro ancora. Ora, inoltre, i widget che inglobano i dati di tutta l’azienda possono essere aggregati insieme in una dashboard personalizzata, con la possibilità di scendere nel dettaglio dei dati con un click.