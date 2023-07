Velato ottimismo fra i lavoratori sulla “collega” Ai Bcg X ha realizzato una ricerca, che ha coinvolto anche il nostro Paese, sulla percezione dell’uso dell’intelligenza artificiale generativa nelle aziende. Emerge la consapevolezza di mutamenti inevitabili, ma per l’80% degli intervistati i vantaggi superano i rischi. Pubblicato il 30 giugno 2023 da Roberto Bonino

Prevale per ora un certo ottimismo sull’impatto dell’intelligenza artificiale, anche nella sua più recente declinazione generativa, avrà sulla vita delle aziende. Si desume dallo studio “AI at Work: What People Are Saying”, realizzato da Bcg X, ’unità di progettazione e costruzione tecnologica di Boston Consulting Group, su un campione mondiale di oltre 12.800 figure in 18 paesi, fra i quali anche l’Italia.

Da noi, in particolare, l’80% degli intervistati ritiene che l’Ai generativa presenti vantaggi superiori ai rischi. Tuttavia, quelli che vengono indicati come leader mostrano un atteggiamento assai più positivo (62%) rispetto ai manager (54%) e agli impiegati frontline (42%). Sono anche coloro che già fanno un uso regolare di tool Ai (80% del totale), all’opposto dei dipendenti, che per il 60% non stanno lavorando con strumenti di questo genere.

Il dettaglio dello studio di Bcg X è riportato nell’articolo pubblicato su Technopolis online.