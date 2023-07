Vem Sistemi investe in Neen per offrire hosting in cloud Il system integrator ha acquisito il 67% del pacchetto azionario di Neen Spa per poter offrire servizi cloud-nativi ai propri clienti. Pubblicato il 10 luglio 2023 da Redazione

Vem Sistemi prosegue nella strategia di acquisizioni e fusioni tesa ad allargare l’offerta con tecnologie e capacità “complementari o adiacenti alle aree di intervento in cui opera il gruppo”, come spiegato dall’azienda. In questa strategia rientra l’acquisizione del 67% del pacchetto azionario di Neen, una piccola Spa che vanta forti competenze verticali in ambito cloud distribuito.

Fondata a Milano, Neen opera attraverso una squadra composta da una ventina di persone, proponendosi come “Managed Cloud Provider specializzato nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture distribuite e ad alta affidabilità”. L’azienda offre soprattutto servizi di hosting in cloud, ma si occupa anche di progettazione, analisi, setup, migrazione, e ancora stress test, assessment e monitoraggi di sicurezza.

“Questa acquisizione”, ha dichiarato il Ceo e general manager di Vem Sistemi, Stefano Bossi, “rappresenta per il Gruppo Vem una solida base su cui realizzare gli investimenti congiunti del gruppo in area cloud technologies nell’ottica di fare davvero la differenza nell’estrarre valore dalle soluzioni che quotidianamente vengono proposte ai clienti in questa continua evoluzione digitale delle imprese. Oggi, con l’ingresso di NEEN, siamo in grado di mappare interamente il ciclo di vita del distributed cloud, dalla fase di advisory, fino alle operations, passando per il design & delivery”.

“Nel contesto attuale”, ha aggiunto Marco Bubani, direttore innovazione di Vem Sistemi e presidente di Neen, “le rapide oscillazioni del mercato esercitano una forte pressione sui CIO di ogni organizzazione che devono ripensare le infrastrutture ICT in una logica maggiormente orientata al cloud. L’ingresso organico di Neen nel Gruppo Vem estende e accelera le nostre capacità di realizzare infrastrutture software-oriented che rispondano a questo nuovo scenario”.

Con questo investimento, Vem Sistemi può ora proporre quattro categorie di servizi, che corrispondono ai quattro pilastri della propria strategia di offerta: integrazione tecnologica (il core business di Vem), sicurezza informatica (attraverso la controllata Certego), sviluppo software (attraverso Mydev) e cloud integration (con Neen).

“L’ingresso di Vem nel capitale sociale di Neen rappresenta un volano per la crescita della società”, ha commentato Marco Zani, amministratore delegato e vicepresidente della Spa milanese. “La società ha da sempre puntato sull’innovazione e sull’eccellenza dei servizi a valore in ambito cloud. Negli ultimi anni, raccogliendo le nuove sfide del mercato, abbiamo lavorato per consolidare le competenze del team in ambito DevOps e automazione delle infrastrutture a microservizi, competenze che siamo impazienti di poter mettere a disposizione del Gruppo Vem”.