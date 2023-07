Vendite di Pc non più in discesa libera, ma il 2023 sarà a segno meno Nei conteggi di Canalys, le unità distribuite nel secondo trimestre sono state 61,2 milioni, con un calo dell’11,5% anno su anno. Macbook in forte crescita. Pubblicato il 14 luglio 2023 da Redazione

Il mercato dei Pc è ancora in calo ma non più in picchiata. Dopo la contrazione a volume del 37% anno su anno registrata nel primo trimestre, nel secondo la discesa è meno ripida, è un -11,5%, stando ai rilevamenti di Canalys. Nel periodo compreso tra inizio aprile e fine giugno, le unità immesse in distribuzione sono state 61,2 milioni, e in larga parte (49,4 milioni) si è trattato di Pc portatili .



Rispetto alla primissima parte dell’anno si è vista in particolare una ripresa delle vendite di notebook, mentre per i sistemi desktop l’andamento trimestre su trimestre è piatto; anno su anno, invece, i portatili sono calati del 9,3% e i computer da scrivania del 19,3%.

“Il mercato Pc mostra iniziali segni di recupero dopo un periodo difficile”, ha commentato Ishan Dutt, principal analyst di Canalys. “Un declino sulle consegne anno su anno era atteso nel secondo trimestre del 2023 ma ci sono indicatori del fatto che molti dei problemi che hanno afflitto il settori inizino a ridursi”. Benché il contesto macroeconomico sia ancora difficile, Canalys prevede un miglioramento della domanda nella seconda parte dell’anno. Uno degli indicatori positivi è la riduzione delle scorte in distribuzione, dopo molti mesi di “accumulo” di invenduto. Nel complesso, però, i volumi di vendita del 2023 saranno inferiori a quelli dell’anno scorso.

Nel secondo trimestre Lenovo si è confermato in cima alla classifica mondiale dei marchi di Pc più presenti sul mercato, con 14,2 milioni di unità distribuite. Sul secondo gradino c’è Hp, supportato da buoni livelli di vendita dei dispositivi Chromebook negli Stati Uniti. Dell si mantiene al terzo posto, ma registrando un calo del 22% superiore alla media del mercato.



All’opposto, e in totale controtendenza, Apple vive un momento fortunato: nel trimestre le vendite di iMac e Macbook sono cresciute del 51% anno su anno, specie per merito del lancio del nuovo Macbook Air da 15 pollici. E la performance della Mela ha contribuito sicuramente alla generale ripresa del mercato. Acer chiude la lista dei primi cinque marchi a volume.