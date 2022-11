Vertiv, nuova strategia e nomine per le vendite in Emea L’azienda ha creato nuovi team internazionali focalizzati su mercati verticali specifici. Stefano Mozzato, già country manager per l’Italia, diventa Colocation & Hyperscale Strategic Segment Director Southern Europe. Pubblicato il 03 novembre 2022 da Redazione

Vertiv riorganizza la squadra internazionale deputata alle vendite della regione Emea, cioè Europa, Medio Oriente e Africa, e annuncia alcuni cambiamenti di ruolo. L’azienda specializzata in soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e i data center (sistemi di condizionamento, Ups, distributori dell’alimentazione, commutatori e i correlati software di monitoraggio e gestione) aveva già una struttura vendite incentrata su segmenti strategici. Ora sono stati creati nuovi team internazionali focalizzati su mercati verticali specifici, con l’obiettivo di “incrementare conoscenze e competenze su settori chiave quali le telecomunicazioni, i settori di colocation e hyperscale, il retail e le grandi imprese”, ha spiegato Vertiv.



La nuova organizzazione consentirà una maggiore integrazione tra le strutture di gestione clienti e di assistenza service. In questo modo, assicura Vertiv, i clienti saranno meglio supportati nella gestione per il ciclo di vita delle proprie infrastrutture. Inoltre sarà incrementato il supporto ai key account ai partner del canale di distribuzione IT.



Le nuove aree geografiche individuate e la “rinnovata focalizzazione alla gestione dei clienti”, contribuiranno a sostenere i mercati in crescita del cloud computing, della colocation, delle telecomunicazioni e dell’ege computing. Inoltre si punta a potenziare le sinergie e la condivisione di best practice tra le diverse squadre di addetti alle vendite.



“La nostra organizzazione deve evolvere per restare al passo in un mercato estremamente dinamico e per continuare a servire al meglio i clienti, che restano la nostra priorità numero uno”, ha dichiarato Peter Lambrecht, vice presidente vendite Emea di Vertiv. “L’obiettivo principale è quello di rafforzare la collaborazione con i nostri clienti, assicurandoci che possano sempre contare su esperti del loro specifico settore capaci di soddisfare le loro esigenze. Stiamo modellando la nostra organizzazione vendite per aggiungere valore ai modelli di business dei clienti”.

Peter Lambrecht, vice presidente vendite Emea di Vertiv

Tra le novità, Jean-Pierre Tournemaine assume il ruolo di Sales Regional Director per la regione Southern Europe (Italia, Francia, Spagna e Portogallo). Stefano Mozzato, precedentemente Country Manager per l’Italia, diventa Colocation & Hyperscale Strategic Segment Director per la regione Southern Europe. Andrea Faeti viene promosso a Sales Enterprise Accounts Director per l’Italia, prendendo così la responsabilità commerciale sui clienti italiani non inclusi nei segmenti strategici regionali.



Vertiv ha assicurato che questi cambiamenti offriranno al personale percorsi di carriera interni specifici e strutturati. “Con la continua crescita dell’azienda, lo sviluppo dei talenti rimane una priorità delle nostre strategie e della nostra evoluzione”, ha detto Wayne Searle, vicepresidente delle risorse umane nella regione Emea di Vertiv. “Stiamo intensificando le opportunità interne di sviluppo professionale, unitamente a percorsi di apprendimento e a una serie di strumenti innovativi che consentano ai responsabili commerciali di formarsi nel contesto del lavoro, tra cui podcast e sessioni di apprendimento a distanza, opportunità di coaching continue e feedback bidirezionali”.