VMware disegna la sede italiana sul concetto di new workplace Inaugurati a Milano uffici e spazi progettati all’insegna della collaborazione, del lavoro aperto e della sostenibilità. Pubblicato il 20 giugno 2022 da Roberto Bonino

Lo dicono gli studi, ma ancora in pochi lo applicano. Stiamo parlando del concetto di Dex (Digital Employee Experience), indicato da Forrester come “una componente critica delle strategie aziendali per l’abilitazione della forza lavoro ibrida di oggi”, in un recente studio.

Su questa base, invece, VMware ha costruito la propria nuova sede di Milano, spostandosi da un periferico, seppur moderno, centro direzionale a un edificio ristrutturato nella zona oggi più “in” della capitale del Nord, ovvero quella Garibaldi-Isola, che costeggia la gettonatissima (soprattutto dai business men) piazza Gae Aulenti.

Se, come dice Forrester, la Dex si fonda su componenti quali delivery dell’esperienza, misurazione, analisi e remediation, VMware ha accentuato il primo aspetto, creando uno spazio per il 70% destinato alla socialità: “La sede vuole essere prima di tutto un hub di collaborazione, poiché lo scambio di idee è alla base dello sviluppo delle competenze digitali”, ha commentato Raffaele Gigantino, country manager di VMware Italia.

Solo una zona ben definita è dedicata alle visite esterne, con sei sale riunioni dedicate e battezzate con nomi di vini italiani fra i più pregiati. Lo spazio per i dipendenti è aperto e flessibile, secondo i principi di zonizzazione del Future of Work, dettagliati per esempio nel libro di Stefano Besana (edito da Hoepli) dal medesimo titolo, con l’’aggiunta “Le persone al centro”: “Tutti i nostri dipendenti hanno sottoscritto il contratto del lavoro agile”, ha ricordato Gigantino, “e possono sfruttare uno spazio accessibile 24x7, sfruttando servizi come l’app per la prenotazione delle scrivanie, doppi schermi da 24” e docking station universali su ogni postazione”.

L’altro punto forte del progetto è la sostenibilità, rispettata nell’utilizzo di materiali riciclabili, forte attenzione all’acustica, scelta di fornitori certificati, ma anche utilizzo di tazze ed eliminazione delle bottiglie di plastica. I nuovi uffici sono stati progettati dall’architetto Antonio Borghi (Bdf Studio) e dallo studio Ama (AlberaMonti e Associati) e sviluppati sul concetto di neighborhoods, ovvero piccoli quartieri contigui dove svolgere diverse attività lavorative: collaboration, focus, connect&social, relax&wellBeing e learning.

In futuro, è possibile che si adatti al nuovo stile anche la sede romana di VMware. Sempreché non ci si metta di mezzo Broadcom…