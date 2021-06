Vmware in crescita del 9%, fanno da traino sottoscrizioni e SaaS In tre mesi l’azienda ha fatturato poco meno di tre miliardi di dollari, di cui 741 milioni derivati dalla vendita di abbonamenti e Software-as-a-Service. Pubblicato il 01 giugno 2021 da Redazione

Vmware attraversa un buon momento, pur nell’attesa di un futuro ancora da definire. Dopo la notizia ufficiale sul pianificato spin-off dal gruppo Dell e dopo l’annuncio del nuovo amministratore delegato, Raghu Raghuram, l’azienda ha comunicato i risultati del primo trimestre dell’anno fiscale 2020: il fatturato è in crescita del 9% anno su anno, con un valore pari a 2,99 miliardi di dollari.

Dalla somma delle vendite di licenze, sottoscrizioni e Software-as-a-Service (SaaS) sono stati ottenuti 1,39 miliardi di dollari, valore salito del 12% anno su anno. Le sottoscrizioni e il SaaS rappresentano la parte di offerta più in crescita, che ha fruttato 741 milioni di dollari, con una crescita del 29% anno su anno.

Tornando al quadro d’insieme, nel trimestre l’utile netto Gaap è stato pari a 425 milioni di dollari (ovvero 1,01 dollari per azione diluita) ben più dei 386 milioni di dollari (0,92 dollari per azione diluita) del primo trimestre dell'esercizio 2021. Il reddito operativo Gaap del primo trimestre ammonta a 559 milioni di dollari, in crescita del 34%. Il flusso di cassa operativo per il primo trimestre è pari a 1,27 miliardi di dollari.

“Siamo soddisfatti dei risultati del primo trimestre, ottenuti grazie alle soluzioni che offriamo ai clienti in aree strategiche come il multi-cloud, la modernizzazione delle applicazioni e il digital workspace, e grazie alla focalizzazione costante nel fornire una serie sempre più ampia di scelta con le nostre offerte Subscription e SaaS", ha dichiarato il chief financial officer Zane Rowe, che ha anche ricoperto il ruolo di Ceo ad interim dopo le dimissioni di Pat Gelsinger. “Siamo inoltre entusiasti di dare il benvenuto a Raghu Raghuram come nuovo Ceo di VMware. Questo passaggio fondamentale, insieme alla proposta di spin-off di Dell, pone le basi per il prossimo capitolo innovativo dell'azienda”.