Vodafone Business lavora per migliorare la sostenibilità ambientale

Pubblicato il 15 dicembre 2020

Vodafone Business lancia una nuova soluzione di energy data management. Sviluppata insieme a Elettra Investimenti, permette di soddisfare un’ampia gamma di esigenze delle aziende - dal monitoraggio in tempo reale dei consumi e relativi costi fino al telecontrollo e alla regolazione ottimizzata degli impianti energicamente rilevanti - assicurando maggiore affidabilità, minori costi di manutenzione e riduzione degli sprechi.

Questa nuova soluzione integra nella stessa piattaforma tecnologia IoT e algoritmi di intelligenza artificiale, consentendo di acquisire dati ad alta frequenza dagli impianti (fino a 60 misure al minuto per singola variabile), analizzare in maniera veloce ed efficace sia i dati storici che quelli raccolti in real-time, automatizzare e ottimizzarel’utilizzo di impianti ed utenze energicamente rilevanti dell’azienda.

Bialetti è il primo cliente ad avere adottato la soluzione di energy data management di Vodafone Business in quanto avevano, come testimonia Claudio Brusarosco, Industrial Process Manager dell’azienda, “precise esigenze di business, ossia la corretta imputazione dei costi, il monitoraggio tempestivo di perdite e dispersioni, nonché il calcolo automatizzato del bilancio energetico”.

Secondo l’ultimo IoT Spotlight di Vodafone Business, lo studio che ha coinvolto più di 1.600 aziende in tredici paesi del mondo, l’84% delle organizzazioni intervistate ritiene che l’IoT offra un contributo imprescindibile per raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Lo dimostra la stessa Vodafone Italia, che ha recentemente annunciato che azzererà le proprie emissioni di gas a effetto serra entro il 2025.