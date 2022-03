Wi-Fi 6 e tecnologia mesh nei nuovi modem-router di Avm L’azienda tedesca ha presentato al Mobile World Congress di Barcellona i nuovi modem/router FRITZ!Box 5590 Fiber, FRITZ!Box 7510 e altri dispositivi pensati per reti Dsl e 5G. Pubblicato il 04 marzo 2022 da Redazione

Il nuovo prodotto di punta per le reti in fibra ottica è FRITZ!Box 5590 Fiber, un modem-router pensato appunto per le connessioni cablate su fibra e Dsl, con supporto alla tecnologia Wi-Fi 6. Grazie a un modulo Sfp può adattarsi a tutte le tipologie di collegamenti standard in fibra ottica, consentendo di raggiungere una velocità massima teorica di 10 gigabit al secondo, distribuiti sia in modalità wireless tramite Wi-Fi 6 (4 x 4) sia nella rete locale attraverso la porta Lan da 2,5 gigabit. Il dispositivo è dotato di due porte Usb 3.0, utili per collegare stampanti o sistemi Nas, e si presta anche all’utilizzo in contesti aziendali grazie sia alle sue prestazioni sia alla funzione di accesso Wi-Fi per gli ospiti. Avm non ha ancora comunicato la data di lancio ufficiale né il prezzo di questo modello.

Una novità nel segmento entry-level è FRITZ!Box 7510, un modem-router adatto a ogni tipo di connettività IP (Adsl e Vdsl), che garantisce una velocità di navigazione Internet massima di 300 Mbit/s grazie alla tecnologia Vdsl Supervectoring 35b. Anche in questo caso è supportato lo standard Wi-Fi 6, e la trasmissione dati arriva a 600 MBit/s su frequenza 2,4 GHz. Il FRITZ!Box 7510 supporta la rete Wi-Fi Mesh e permette quindi di estendere la rete Wi-Fi locale senza interruzioni. Diverse le caratteristiche che lo rendono adatto alle esigenze delle piccole e medie imprese: il firewall preimpostato, l’accesso remoto sicuro alla rete locale o aziendale tramite Vpn, la crittografia Wi-Fi conforme allo standard WPA3.

Supporta il Wi-Fi 6 e il mesh Wi-Fi anche il nuovo modello FRITZ!Box 7590 AX, dotato di tecnologia supervectoring 35b e di caratteristiche che riducono i consumi energetici dei dispositivi collegati. FRITZ!Box 4060 è, invece, un router Wi-Fi 6 tri-band, con supporto al mesh Wi-Fi, ideale per la connessione a un modem ad alte prestazioni per la fibra ottica o cavo. Si tratta del primo router della sua categoria a presentare il DECT integrato per l'utilizzo di dispositivi di telefonia e domotica.



Altra novità è FRITZ!Box 6850 5G, un modello che viene presentato come un router “versatile” e “all-in-one” per la rete locale, compatibile con tutte le reti europee 5G (standalone e non). Il trasferimento dati su rete Wi-Fi può arrivare a 866 + 400 Mbit/s ma il focus in questo caso è sulla connettività 5G. Tra gli annunci ci sono anche due ue repeater/ripetitori mesh di segnale Wi-Fi, FRITZ!Repeater 6000 e FRITZ!Repeater 1200 AX.