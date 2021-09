Workflow preimpostati on-demand su Qualys con TotalCloud Grazie alla tecnologia dell’azienda acquisita sarà possibile impostare flussi di lavoro personalizzati e attivarli on-demand all’interno della Qualys Cloud Platform. Pubblicato il 31 agosto 2021 da Redazione

Qualys, azienda specializzata nella protezione di ambienti on-premise, endpoint, cloud, container e applicazioni mobili, ha annunciato di aver firmato un accordo per l’acquisizione della società indiana TotalCloud, proprietaria di una piattaforma di cloud management, cioè una piattaforma per la gestione dei workload e per l’automazione no-code delle attività quotidiane, come monitoraggi di sicurezza, backup, azioni pianificate, auto-remediation, reporting e altre. In seguito all'acquisizione i dipendenti di TotalCloud, incluso il fondatore Pradeep Kumar, entreranno a far parte di Qualys.

Grazie a questo acquisto, Qualys potrà potenziare la propria soluzione di Cloud Security, all’interno della quale sarà possibile impostare flussi di lavoro predefiniti in base a policy personalizzate, per poi eseguirli on-demand. In questo modo per i clienti sarà più facile ottenere sicurezza e conformità alle policy. Per costruire qualsiasi flusso di operazioni e realizzare un particolare output (per esempio un controllo di conformità o una specifica attività di remediation) sarà sufficiente attivare la funzionalità drag and drop sui blocchi di componenti all’interno Qualys Cloud Platform.

A che cosa possono servire dei workflow preimpostati? A molte cose, fra cui automatizzare attività quotidiane più o meno complesse (dalla semplice etichettatura degli asset alla generazione di notifiche di sicurezza), integrare strumenti esistenti come ServiceNow, Jira e Splunk nei flussi di lavoro del cloud (per automatizzare avvisi, gestione delle modifiche, etichettatura degli asset, analisi e altro ancora) o ancora a innescare azioni all’interno di applicazioni di Qualys (per esempio, avviare in automatico una scansione delle vulnerabilità quando viene rilevata una nuova istanza di macchina virtuale).

"Con l'accelerazione dell’adozione delle tecnologie cloud, le organizzazioni sono alla ricerca di approcci adatti a semplificare la visibilità e la remediation della sicurezza in cloud con workflow facili da automatizzare", ha commentato Sumedh Thakar, presidente e amministratore delegato di Qualys. "L'acquisizione di TotalCloud porterà la tecnologia dei workflow per la remediation a livello visivo del cloud all’interno della Qualys Cloud Platform, sottolineando la nostra continua innovazione nella sicurezza in cloud".