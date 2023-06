Zyxel porta connessione e competenze digitali nelle scuole L’Education è uno dei degli ambiti su cui Zyxel invita il canale a proporsi per i progetti riferibili al Pnrr. Connettere le scuole ma anche creare nuove competenze utili al mercato. Pubblicato il 15 giugno 2023 da Loris Frezzato

Sta particolarmente a cuore a Zyxel il mondo dell’Education. Un ambito sul quale il vendor di soluzioni per il networking e la connettività sta allertando i suoi partner di canale, invitandoli a proporsi direttamente presso gli istituti cavalcando le opportunità sollevate dal Pnrr e con un doppio ruolo: da un lato come fornitori di tecnologie per la connessione alla Rete e, dall’altro, come protagonisti di un programma per la formazione, già a partire dalle scuole, di skill digitali particolarmente appetibili nel mercato del lavoro.



Valerio Rosano, Regional Director Italy & Iberia di Zyxel Networks, lo ha sottolineato rivolgendosi alla platea di rivenditori chiamati a raccolta in occasione dell’evento che Esprinet, in collaborazione con The Innovation Group, ha dedicato al tema del Pnrr e delle sue opportunità per il canale Ict. “Zyxel”, ha detto Rosano, “lavora nel mondo dell’Education da oltre un decennio, con un’esperienza e un gran numero di casi di successo realizzati dai nostri partner, ottenuti facendo leva soprattutto sulle attenzioni al territorio. Innanzitutto su progetti che riguardano la connessione delle scuole stesse, ma siamo in prima linea anche nel collaborare insieme agli istituti per creare delle iniziative atte a portare le competenze digitali a quegli studenti prossimi a dovere affrontare il mondo del lavoro”.



Consulenza e competenze dei partner declinano le soluzioni Zyxel per l’Education

Un’esperienza che alcuni rivenditori, system integrator partner del vendor hanno acquisito nel tempo in vari altri ambiti, dall’hospitality alla sanità, mostrando come con lo stesso prodotto si possano soddisfare esigenze del tutto diverse. L’elemento determinante è proprio la capacità consulenziale del partner, insieme alle sue competenze sia tecnologiche sia di conoscenza del mercato cui si riferisce.



Nell’ambito Education Zyxel ha iniziato a essere presente rispondendo all’esigenza delle scuole, già espressa qualche anno fa, di disporre di una connessione Wi-fi. Il vendor lavora sul territorio con circa 5.000 plessi scolastici distribuiti in tutta Italia. “Oggi si ripropone per noi e per il nostro canale una situazione molto allettante dal punto di vista del business ma anche per potere dare un contributo alla soluzione del problema dello skill shortage che assilla il mercato del lavoro e a dare un futuro lavorativo ai ragazzi che escono oggi dalle scuole”, ha commentato Rosano, sottolineando come il ruolo primario della scuola sia quello di educare e di dare alle nuove generazioni una strada per il loro ingresso nel mondo del lavoro.

Valerio Rosano, Regional Director Italy & Iberia di Zyxel Networks



Laboratori di formazione degli studenti sui temi digitali più ambiti dal mercato

“Tutte le aziende, soprattutto quelle a indirizzo IT, quando assumono dei giovani faticano a trovare soggetti che abbiano già degli skill digitali di base, perché la scuola non sempre riesce ad essere al passo con i tempi e a soddisfare le esigenze attuali del mercato”, ha osservato il manager di Zyxel. “E in testa alle competenze richieste c’è quella relativa alla cybersecurity: un tema che, tra l’altro, è tra i più citati all’interno dei progetti del Next Generation EU”.



Per questo motivo, insieme ai propri partner, Zyxel ha pensato di realizzare dei laboratori all’interno delle scuole. Un progetto “chiavi in mano”, che intende dare competenze su networking e sicurezza, ma anche proporre ai docenti degli istituti un vero e proprio percorso didattico già definito, corredato da un certificato.



Da qui, due anni fa, è partito un progetto pilota che il vendor ha realizzato in collaborazione con l’ITS Rizzoli di Milano e con il contributo del partner tecnologico S.O.Roasi. Progetto che, attraverso il corso ITS Cloud and Data Security Specialist, ha fornito ai ragazzi tutti gli strumenti indispensabili per configurare e gestire gli apparati di rete al fine di soddisfare i vari obiettivi aziendali. A supporto della parte teorica, sono state svolte esercitazioni pratiche proprio sugli apparati Zyxel utilizzati per l’ammodernamento della rete dell’istituto, contribuendo così alla realizzazione di una didattica esperienziale.



“Si tratta di un progetto agli inizi, ma che ora vorremmo, insieme ai nostri partner, proporre alle diverse scuole italiane, le quali si stanno mostrando molto interessate. Forniamo il nostro supporto a docenti e alunni attraverso corsi on demand, prevedendo anche l’intervento consulenziale del partner. Un progetto che prende vita da un’esigenza della scuola e non dalla promozione dei nostri prodotti, e che riteniamo particolarmente utile anche a livello sociale”, ha concluso Rosano.