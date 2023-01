Acquisti digitali e sostenibili. Dal Veneto un progetto ad hoc Hybrid Sustainable Worlds è un’iniziativa finanziata dalla Regione per sviluppare soluzioni a supporto del tessuto economico nazionale. Fra le cinque Reti Innovative, la Ict for Smart and Sustainable Living mette insieme università e aziende private per potenziare esperienze d’acquisto online e ibride. Pubblicato il 23 gennaio 2023 da Redazione

Sotto l’egida di Regione Veneto, che lo ha finanziato, il progetto Hybrid Sustainable Worlds è giunto a compimento con la fine del 2022 e ha consentito di mettere a punto numerose iniziative volte a creare soluzioni digitali capaci di supportare concretamente le imprese dei settori chiave per l’economia del nostro Paese.

L’iniziativa si è strutturata facendo leva sulle Reti Innovative Regionali venete, che spaziano in ambiti come agrifood, manifatturiero, sanità, living & energy e cultura. Tutto è accomunato dall’ormai quasi abusato attributo “smart”, sottintendendo la possibilità di sfruttare l’utilizzo delle tecnologie a supporto di uno sviluppo concreto e sostenibile.

In questo contesto, si colloca il progetto Ict for Smart and Sustainable Living (Ict4Ssl), animato da una collaborazione pubblico-privato che ha coinvolto le università di Padova e Verona, accanto ad aziende come Thron e Corvallis. La prima è una software company padovana specializzata nel digital asset management, mentre la seconda opera da trent’anni nei servizi Ict ed è parte del Polo Italiano della Cybersecurity Tinexta Cyber.

Le due società e i due atenei veneti stanno collaborando nella realizzazione di un avanzato sistema per la raccolta e l'organizzazione digitale dei prodotti, con l’obiettivo di potenziare le esperienze d’acquisto online ibride. A supporto del lavoro, si trova la gestione congiunta di asset multimediali, come immagini, modelli 3D, audio e video, abbinati a informazioni di prodotto.

L’idea è quella di combinare lo shopping tradizionale a quello digitale per showroom virtuali con prodotti 3D, abilitando un acquisto immersivo da remoto. Vetrine e scaffali, saranno inoltre raggiungibili anche in modalità ibrida e, grazie all’utilizzo di tecnologie di realtà aumentata, sarà possibile arricchire l’esperienza in store dei clienti: “L’obiettivo è mettere le imprese nelle condizioni di offrire un’esperienza unica, rivoluzionando le logiche ormai note dell’e-commerce”, descrive Nicola Meneghello, Ceo & Founder di Thron. “L’output del progetto permetterà ai consumatori di curiosare tra gli scaffali virtuali dei propri brand preferiti e acquistarli direttamente dal divano di casa Le aziende potranno così sfruttare un approccio digitale e ibrido per presentare le nuove collezioni in modo interattivo, estendendo digitalmente gli spazi fisici dei propri store grazie ad accessori Vr”.