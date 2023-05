Acronis mette insieme backup, rilevamento e risposta agli attacchi La nuova soluzione di Endpoint Detection & Response, rivolta principalmente ai fornitori di servizi gestiti, include capacità di analisi degli attacchi basata su intelligenza artificiale. Pubblicato il 18 maggio 2023 da Redazione

Una piattaforma di cybersicurezza che metta insieme il rilevamento, la risposta alle minacce e il backup, utilizzabile dai fornitori di servizi gestiti? Esiste ed è opera di Acronis. Lanciata lo scorso novembre all’estero e presentata ora ufficialmente in Italia come parte dell’offerta Cyber Protect Cloud, la nuova Acronis Endpoint Detection & Response (Edr) è una soluzione che consente di proteggere gli endpoint dalle minacce e dal rischio di perdita di dati, senza eccessive complessità.

Lo fa anche grazie a funzionalità di analisi degli attacchi basata su intelligenza artificiale, di prioritizzazione, di backup e ripristino integrati. Ai Managed Service Provider (Msp, che in questo caso diventano Mssp) è richiesta l’installazione di un singolo agente, e trattandosi di una soluzione “tutto in uno” Acronis sottolinea anche i vantaggi di facilità di deployment, gestione e scalabilità, oltre che il taglio dei costi.

“Gli altri strumenti Edr sono molto complicati e spesso la loro adozione e comprensione richiede agli Msp processi lunghi e costosi”, ha evidenziato Candid Wüest, vicepresidente research della società di cybersicurezza. “Acronis Edr è invece una solida soluzione di Endpoint Detection and Response facile da distribuire e da utilizzare, progettata in base a standard di settore come i principi di Cyber Security del NIST e il mapping al framework Mitre Att&ck. Poiché consente di analizzare e comprendere in breve tempo l'impatto di un attacco, gli utenti di Acronis Edr possono valutare velocemente una potenziale minaccia, capire come è riuscita a infiltrarsi, i danni che può aver causato e come può essersi diffusa".

Acronis Edr prevede diverse opzioni di ripristino pronte all'uso e integrate con le capacità di backup, ripristino, gestione e sicurezza degli endpoint di Acronis Cyber Protect. Queste caratteristiche, insieme alle capacità di analisi e assegnazione di priorità agli incidenti di sicurezza, permettono agli Msp di ridurre al minimo le interruzioni operative e di mantenere il più possibile la continuità operativa dell’azienda cliente. Acronis Edr è disponibile nel pacchetto Acronis Advanced Security + Edr Advanced.