Al Tech Experience di Exclusive Networks si parla di security integrata L’integrazione tra le soluzioni di cybersecurity è il modo più sicuro per proteggersi. Questo il tema dell’evento del distributore che si terrà il 3 e l’8 novembre rispettivamente a Milano e a Roma Pubblicato il 12 ottobre 2022 da Redazione

Tech Experience di Torna in presenza, con una tappa a Milano il 3 e a Roma l’8 di novembre, ildi Exclusive Networks , l’evento annuale che il distributore organizza insieme ai principali vendor che fanno parte del proprio listino d’offerta e che è dedicato ai clienti system integrator e rivenditori di tutt’Italia il cui business è particolarmente orientato alle soluzioni di cybersecurity.

Il tema di quest’anno che caratterizzerà i momenti di presentazione e di confronto dell’evento è la sicurezza integrata, dalla quale sempre meno si può prescindere in un mondo in cui la complessità e flessibilità delle infrastrutture va di pari passo con la crescita degli attacchi cyber e del conseguente universo di soluzioni di IT security necessario per poter garantire la protezione delle aziende.

“Cybersecurity Mesh: protezione integrata per la nuova era digitale” è infatti il claim che percorre trasversalmente i temi che saranno affrontati durante Tech Experience. A conferma dell’importanza e dei vantaggi di una protezione integrata, una ricerca di Gartner che indica come l’impatto a livello finanziario degli attacchi si riduca del 90% per quelle aziende che hanno optato per una integrazione delle soluzioni di sicurezza all’interno di un unico ecosistema cooperante.

Un modo di affrontare il problema della sicurezza che ancor più oggi, nell’era del lavoro remoto, dell’adozione di servizi SaaS e dall’accesso continuo e ubiquo ai sistemi aziendali attraverso qualsiasi dispositivo, si rende necessario, dovendo orchestrare la difesa da diverse possibili modalità di attacco nei tanti ambienti ormai utilizzati per il lavoro di tutti i giorni.

L’obiettivo di Tech Experience 2022 è proprio quello di attivare un confronto su questa nuova modalità di approcciare la sicurezza in azienda.

Dopo un sessione plenaria che si terrà al mattino, seguirà nel pomeriggio una serie di 10 workshop tecnologici, tenuti da personale di Exclusive Networks e da esperti tecnici dei vendor che collaborano all’iniziativa, tra cui BeyondTrust, Eaton, Extreme, Fortinet, HashiCorp, Imperva, Infoblox, Palo Alto Networks, Proofpoint, SentinelOne, Trellix, WatchGuard e Zyxel. Vendor che saranno presenti anche in un’area espositiva con desk, disponibili a dare eventuali informazioni ai visitatori che lo richiederanno.

“Tech Experience vuole proporsi come momento di confronto sui trend della cybersecurity e sulle novità che i nostri vendor vorranno presentare – dichiara il country manager di Exclusive Networks per l’Italia, Augusto D’Antinone - ma intendiamo proporlo come motore di opportunità, condensando in un solo giorno esempi concreti di casi applicativi innovativi, stimolando il confronto tra vendor, canale di partner e professionisti del settore. L’obiettivo è orientare il canale sulle scelte tecnologiche che devono adottare le aziende nella definizione di una strategia di protezione al passo con i tempi”.

L’appuntamento è il 3 novembre a Milano, presso il Grand Visconti Palace Hotel, mentre a Roma si terrà all’NH Roma Villa Carpegna l’8 novembre.