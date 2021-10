Alphabet superstar con ricavi in crescita del 41% La casa madre di Google ha ottenuto nel terzo trimestre 65,1 miliardi di dollari di ricavi. Per Sundar Pichai, gli investimenti degli anni scorsi stanno dando i loro frutti. Pubblicato il 27 ottobre 2021 da Redazione

Alphabet stupisce ancora una volta con un fatturato in crescita annua del 41% e altri numeri superiori alle previsioni. Nel terzo trimestre dell’anno fiscale in corso, chiuso al 30 settembre, la holding proprietaria di Google ha ottenuto 65,1 miliardi di dollari di ricavi , quasi due in più dei 63,45 miliardi di dollari pronosticati dagli analisti e il 41% in più rispetto al risultato di un anno prima. Gli utili netti hanno raggiunto quota 18,94 miliardi di dollari, con evidente progresso dagli 11,2 miliardi del terzo trimestre 2020 . L’utile per azione diluito è stato pari a 27,99 dollari, ben al di sopra dei 23,47 dollari immaginati dagli analisti.

Le attività di Google hanno, come sempre, contribuito in larga parte al giro d’affari, producendo nel trimestre 59,88 miliardi di dollari, di cui 53,13 derivati dalle varie forme di advertising proposte dal motore di ricerca e dai servizi Web. L’incremento rispetto a un anno fa è notevolissimo: si è passati dai 37,01 miliardi di dollari del terzo trimestre 2020 ai 53,13 miliardi attuali. Anche la divisione Google Cloud ha riservato delle soddisfazioni, fruttando 4,99 miliardi di dollari nel trimestre di luglio-settembre 2021 (versus i 3,44 miliardi di un anno prima).

“Cinque anni fa ho tracciato la nostra visione di diventare una società incentrata sull’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Sundar Pichai, Ceo di Alphabet e di Google. “I risultati di questo trimestre dimostrano come i nostri investimenti in questo ci stiano permettendo di realizzare prodotti più potenti per le persone e per i nostri partner. I miglioramenti in corso in Search e il nuovo Pixel 6 ne sono ottimi esempi. Mentre la trasformazione digitale e il passaggio al lavoro ibrido proseguono, i nostri servizi cloud stanno aiutando le organizzazioni a collaborare a restare sicure”.

Fonte: Alphabet

“I nostri costanti investimenti nel supportare la crescita a lungo termine si riflettono nella solida performance finanziaria, con ricavi pari a 65,1 miliardi di dollari nel trimestre”, ha aggiunto la chief financial officer, Ruth Porat. In teleconferenza, la Cfo ha spiegato che (a differenza di quanto accaduto per Facebook e per Snap) per Google l'impatto del rilascio di iOS 14.5, lo scorso Aprile, è stato modesto. L'aggiornamento del sistema operativo di Apple prevede nuove regole di trasparenza sul tracciamento pubblicitario: per poter seguire le tracce digitali degli utenti di iPhone e iPad attraverso altre applicazioni e siWeb, gli sviluppatori app iOS devono chiedere e ottenere esplicito consenso.