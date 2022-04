Arriva da Avaya il nuovo chief operating officer di Ivanti Dennis Kozak vanta in curriculum anche un’esperienza più che ventennale all’interno di Ca Technologies. Ora supervisionerà le attività di marketing, vendite, operations e relazioni con i clienti di Ivanti. Pubblicato il 28 aprile 2022 da Redazione

Ivanti, società software specializzata in soluzioni per l’automazione dei workflow e la gestione degli asset informatici, ha annunciato la nomina di un nuovo chief operating officer: Dennis Kozak. Appena entrato in azienda dopo un’esperienza di quasi tre anni in Avaya, il manager supervisionerà le attività di marketing di Ivanti, le vendite a livello globale, la customer experience e le operations. Si occuperà, inoltre, di far progredire l’ecosistema di canale di Ivanti.



Nella sua carriera, Kozak ha accumulato abilità e successi nel guidare le vendite, nel siglare partnership e nell’integrare le acquisizioni societarie. La sua è stata finora una carriera trascorsa soprattutto in Ca Technologies, dove era entrato in seguito alla laurea e dove è rimasto per oltre 22 anni, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità fino a quello di senior vice president, interim leader della divisione Global Sales, Services & Partners. Ha poi lavorato per quasi tre anni in Avaya con il ruolo di senior vice president Business Transformation, prima, e di senior vice president Strategic Operations, Global Cloud & Channel Sales poi.



All’interno di Avaya, il manager ha contribuito a far crescere il fatturato sviluppando le attività di vendita e la strategia di canale a livello mondiale. Il suo recentissimo ingresso in Ivanti, fa sapere l’ufficio stampa, “assicura un valore aggiunto che agevolerà l’azienda nelle strategie di crescita e nella diffusione del nuovo approccio Everywhere Workplace”.



"L’esperienza maturata da Kozak nel sostenere le organizzazioni caratterizzate da un modello di crescita simile a quello di Ivanti, rappresenta per noi un gran vantaggio per il raggiungimento degli obiettivi ", ha affermato il Ceo di Ivanti, Jeff Abbotti. "Forte delle cinque acquisizioni negli ultimi 16 mesi, Dennis garantirà l'eccellenza operativa e le best practices necessarie ad accompagnarci nel nostro percorso di crescita. Vogliamo supportare clienti e partner nel raggiungimento dei propri risultati di business, consentendo anche ai nostri dipendenti di crescere. Siamo certi che Dennis è la persona giusta per guidarci in questo percorso".



"Ho osservato Ivanti per qualche tempo e sono rimasto incredibilmente colpito dalla leadership di Jeff, dalla passione e dalle conoscenze del team, dalla visione dell'azienda per migliorare l'esperienza dell'IT e dei dipendenti nell’Everywhere Workplace", ha commentato Kozak. "Ho capito come la mia esperienza e il mio background potevano risultare un valore aggiunto per il futuro dell’azienda e volevo farne parte. Sono incredibilmente entusiasta di unirmi a questo team".