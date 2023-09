Attacchi ransomware raddoppiati su istruzione, sanità e Comuni Le statistiche di Barracuda evidenziano il raddoppio dei casi di ransomware in alcuni settori chiave. Al primo posto, per diffusione, le truffe Business Email Compromise. Pubblicato il 30 agosto 2023 da Redazione

Gli attacchi ransomware continuano a crescere. Sembra un film già visto, perché negli ultimi anni le minacce informatiche con annessa richiesta di riscatto sono state protagoniste di molti report e casi di cronaca, anche eclatanti. Nell’ultimo biennio hanno cominciato a cambiare volto, spostandosi dalla semplice ricerca di guadagni facili al cyberspionaggio, e allargando il raggio d’azione dagli utenti consumatori alle aziende. Inoltre sono emersi il modello del ransomware as-a-service e le tattiche di doppia estorsione e di estorsione singola. Alla crittografia sia è affiancata la strategia dell’esfiltrazione di dati, sempre a scopo ricattatorio.



In mezzo a queste trasformazioni qualitative, intanto, i ransomware hanno continuato a crescere numericamente. Gli ultimi dati arrivano da Barracuda Networks e fotografano uno scenario critico in particolare per tre settori: l’istruzione, la sanità e la Pubblica Amministrazione locale. Tre settori che facilmente maneggiano grandi quantità di dati sensibili (come anagrafiche e informazioni sulla salute) ma che non sempre sono dotati dei grandi mezzi di difesa di cui dispongono aziende di altri settori.



I ricercatori di Barracuda hanno analizzato 175 attacchi ransomware andati a buon fine e segnalati pubblicamente tra agosto 2022 e luglio 2023, rilevando che in tre settori, — amministrazioni comunali, istruzione e sanità — il numero delle segnalazioni è raddoppiato rispetto all’anno precedente e più che quadruplicato dal 2021 a oggi. Questi tre ambiti concentrano, rispettivamente, il 21%, il 18% e un altro 18% di attacchi segnalati.



Segue a distanza il settore delle infrastrutture, target del 10% degli attacchi ransomware segnalati. Nonostante i numeri assoluti siano più bassi, la tendenza è altrettanto preoccupante perché anche qui da un anno all’altro i casi sono raddoppiati. Barracuda ha rilevato, poi, una simile escalation negli attacchi rivolti alle aziende di software.





“Il numero di attacchi ransomware andati a buon fine continua a crescere e non mostra segnali di rallentamento”, ha commentato Fleming Shi, Cto di Barracuda. “I recenti progressi dell’AI generativa non faranno che aiutare i cyber criminali ad aumentare il volume degli attacchi con armi informatiche sempre più efficaci. Per questo è essenziale che le aziende dispongano di strumenti per rilevare e prevenire gli attacchi, ma anche che siano resilienti e pronte a riprendersi da un incidente”.



Il ransomware ha rappresentato il 27,3% degli incidenti complessivamente rilevati da Barracuda negli ultimi dodici mesi, e si posiziona al secondo posto tra le categorie di minaccia più diffuse. Al primo posto le truffe Business Email Compromise (Bes), corrispondenti al 36,4% degli attacchi rilevati.



Al di là dei numeri, Barracuda fa notare un’evoluzione significativa: anche gli autori di attacchi ransomware stanno sfruttando le capacità dell’intelligenza artificiale generativa. I large language model vengono già usati nel campo del cybercrimine soprattutto nelle operazioni di phishing, per confezionare testi grammaticalmente corretti e convincenti, anche in diverse lingue. Va da sé che il phishing è spesso solo la fase iniziale di una catena di attacco più lunga, che può includere una infezione ransomware in un momento successivo.

Ma non è tutto: grazie alle sua abilità di scrittura di codice, l’AI generativa può essere sfruttata per creare malware, e in particolare malware che sfrutta vulnerabilità di software diffusi. Questi utilizzi, sottolinea Barracuda, insieme al modello “as a service” stanno abbassando le barriere di accesso” al mestiere del cybercriminale.