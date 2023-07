Automazione, analytics e AI cruciali per le scelte strategiche Una ricerca di Gartner evidenzia che il 79% dei leader aziendali responsabili della strategia considera queste tecnologie come cruciali per il successo. Non sempre è facile adottarli. Pubblicato il 10 luglio 2023 da Redazione

Investire in analytics, intelligenza artificiale e automazione sarà una discriminante per il successo delle aziende da qui a due anni. La pensa così il 79% dei leader aziendali responsabili della strategia interpellati da Gartner tra l’autunno e la primavera scorsi (da ottobre 2022 ad aprile 2023). I circa 200 intervistati, che lavorano per aziende appartenenti a diversi settori di mercato tra Nord America, Europa Ocidentale, Asia Pacifico e Oceania, hanno evidenziato un utilizzo maturo ma non ancora ottimale di queste tecnologie.

Per il 79% saranno cruciali per il successo della propria azienda nei prossimi due anni. In media, nelle aziende del campione il 50% della pianificazione strategica e delle attività di execution potrebbe essere automatizzato del tutto o in parte, ma la percentuale effettiva oggi si limita al 15%.

Nella maggior parte dei casi, le aziende utilizzano analytics descrittivi e diagnostici, mentre meno della metà si affida anche a strumenti più evoluti, come analytics predittivi, prescrittivi o graph analytics. Inoltre solo in un’azienda su cinque l’intelligenza artificiale (chatbot o sistemi di machine learning) viene sfruttata per definire le strategie aziendali.

Lo scenario sembra destinato a cambiare. Il 51% degli intervistati sta sperimentando o si sta interessando al machine learning, il 45% agli analytics predittivi. Al momento, uno tra i principali ostacoli all’adozione di queste tecnologie avanzate è la difficoltà nel definire casi d’uso precisi. Inoltre il panorama d’offerta è molto frastagliato, eccessivamente abbondante e ancora poco conosciuto dalle aziende, ed è difficile scegliere le soluzioni più adatte.

“Sfruttare gli analytics e l’AI in decisioni strategiche più efficienti e profonde è una tra le principali sfide, ma anche opportunità, affrontate dagli strateghi aziendali quest’anno”, ha commentato David Akers, direttore della ricerca di Gartner. “Per anni, gli strateghi hanno detto alle loro aziende che se volevano rimanere competitive ed efficaci avrebbero dovuto essere digitalizzati. Ora sono pronti ad applicare questa indicazione ai propri processi di lavoro”.