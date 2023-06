Banco Bpm accelera sulla digitalizzazione dei servizi di factoring Il terzo gruppo bancario italiano integrerà nei propri sistemi la soluzione Home Factoring di Exprivia, così da poter offrire ai clienti interazioni più veloci e digitalizzate. Pubblicato il 27 giugno 2023

La digitalizzazione dei servizi finanziari prosegue in Italia con un nuovo progetto di Banco Bpm, terzo gruppo bancario italiano, con una rete di 1.500 filiali, oltre 20mila dipendenti e quattro milioni di clienti. Nell’ambito di un più ampio programma di trasformazione digitale e di riorganizzazione dell’area Supply Chain Finance, la società ha scelto di affidarsi a Exprivia per rafforzare il proprio posizionamento nel mercato del factoring, una forma di finanziamento a breve termine nella quale un’impresa cede all’istituto finanziario i propri crediti esistenti o futuri, in cambio di liquidità.



In questo campo Exprivia vanta una specializzazione più che ventennale, ed è quindi stata scelta da Banco Bpm per la realizzazione di un nuovo portale digitale. Particolare attenzione è stata posta al presidio operativo e dei rischi di credito, all’efficienza delle attività contabili e alla gestione del rapporto con cedenti e debitori, che prevede un’interazione tutta digitale.



Il progetto prevede una fase iniziale di integrazione della soluzione Home Factoring di Exprivia con i sistemi informatici della banca e un accordo triennale per la successiva fase di running. Home Factoring ospita le interazioni con cedenti e debitori già accreditati, e inoltre fornisce gli strumenti per l’avvio di campagne promozionali a cluster di potenziali nuovi clienti. La piattaforma permette di gestire in pochi click la presentazione delle richieste, i contratti e l’andamento delle operazioni, e questo si traduce in una riduzione di costi e tempi.



“Con questa iniziativa mettiamo a disposizione di una grande realtà come Banco Bpm una lunga esperienza maturata nel settore del credito bancario e una specializzazione ultraventennale nell’ambito del Factoring, di cui Exprivia è leader di mercato”, ha commentato Filippo Giannelli, sales director private sector di Exprivia. “Grazie a questa partnership, Banco Bpm potrà gestire tutte le attività operative, contabili e normative del Factoring, con una soluzione completa e flessibile che favorisce la trasformazione digitale in ambito bancario”.



“Siamo molto soddisfatti di poter usufruire del servizio messo a disposizione da Exprivia”, ha dichiarato Roberto Bonadonna, responsabile Supply Chain Finance di Banco Bpm. “Grazie a questa nuova piattaforma siamo convinti di poter ottimizzare la gestione e l’accesso al credito dei nostri clienti. Si tratta di un ulteriore tassello che vede la Banca impegnata verso la transizione digitale dei servizi offerti, ampliandone la gamma ma soprattutto velocizzando e semplificando le operazioni di finanziamento”.