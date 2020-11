Barracuda pensa a cloud e lavoro remoto con una nuova acquisizione La nuova acquisizione di Barracuda Networks è Fyde, società specializzata in soluzioni di Zero Trust Network Access che proteggono le applicazioni e i dati aziendali in contesti di accesso da remoto. Pubblicato il 11 novembre 2020 da Redazione

Con il crescere dello smart working e del ricorso al cloud cresce anche l’interesse dei vendor per le soluzioni che proteggono l’accesso da remoto alle reti aziendali. Non stupisce, allora, che Barracuda Networks abbia deciso di acquisire Fyde, una società con sedi a Palo Alto e a Porto, specializzata in tecnologie di Zero Trust Network Access. La sua tecnologia Ztna permette di accedere in modo veloce, sicuro e affidabile al cloud o alle applicazioni e workload on-premise da qualsiasi dispositivo e posizione.

La soluzione è l’ideale per connettere gli utenti direttamente alle applicazioni cloud native e legacy implementate in ambienti ibridi e multi-cloud. Fyde Ztna verifica in modo continuativo che solo una precisa persona, associata a un preciso dispositivo e a precisi privilegi di accesso possa collegarsi alle risorse della sua azienda. I dati e le applicazioni aziendali, dunque, non si ritrovano direttamente esposti a Internet ma vengono protetti da una soluzione (alternativa alla Vpn) che fornisce controllo granulare degli accessi, monitoraggi continui, metodi di autenticazione forte e strumenti per la correzione degli errori di configurazione.

Gli estremi finanziari dell’acquisizione non sono stati comunicati, mentre la strategia di Barracuda è chiara: estendere la propria offerta Secure Access Service Edge (Sase), per aiutare i propri clienti nella migrazione al cloud. La soluzione di Fyde è già stata importata all’interno dell’offerta di Barracuda come CloudGen Sase Access: al momento è già disponibile nella versione per aziende clienti, mentre nelle prossime settimane sarà disponibile anche ai provider di servizi gestiti.

“Il lavoro remoto è qui per rimanere, la migrazione al cloud sta accelerando e i tradizionali perimetri aziendali sono scomparsi”, commenta BJ Jenkins, presidente e Ceo di Barracuda. “Fyde offre una potente soluzione Ztna che lavora su qualsiasi infrastruttura, qualsiasi dispositivo e qualsiasi applicazione sulla rete aziendale. Con questa acquisizione, Barracuda può offrire alle imprese distribuite un nuovo modo per modernizzare l’accesso remoto, applicare globalmente le policy di accesso e di sicurezza e ottenere una connettività totale senza danneggiare la produttività”. L’anno scorso Barracuda aveva acquisito InfiSecure, società indiana specializzata in tecnologie di rilevamento e mitigazione dei bot.