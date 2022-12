Bret Taylor lascia Salesforce, Marc Benioff solo al comando Il co-Ceo lascia l'azienda per tornare a fare l’imprenditore. Intanto Salesforce mette a segno una trimestrale superiore alle attese. Pubblicato il 01 dicembre 2022 da Redazione

Nuovo corso per Salesforce: la società resta orfana di Bret Taylor e sarà capeggiata, d’ora in poi, dal solo Marc Benioff. L’annuncio è arrivato insieme alla pubblicazione dei risultati trimestrali relativi al terzo spicchio dell’anno. Risultati decisamente buoni, specie considerando i tempi che corrono.



Tra inizio luglio e fine ottobre l’azienda sinonimo di Crm ha ottenuto 7,84 miliardi di dollari di ricavi, crescendo del 14% su base annua (o del 19% nel calcolo a valuta costante), mentre gli utili per azione si sono assestati su 0,21 dollari nel dato Gaap e su 1,40 dollari su base non-Gaap. I numeri hanno superato le attese degli analisti di Refinitiv.



Benioff ha commentato parlando di “trimestre forte” e ringraziando i clienti “per il loro impegno, specie perché li stiamo aiutando a superare questo momento difficile. Non è mai stato così importante, per nostri clienti, connettersi con i loro clienti in un modo totalmente nuovo”. Ora Benioff, già presidente e co-Ceo dell’azienda, resta al comando come unico amministratore delegato.





Bret Taylor, già co-Ceo di Salesforce

Laureato in informatica alla Stanford University, Bret Taylor era entrato in Facebook nel 2009 vendendo alla società di Menlo Park l’azienda di social networking da lui creata, FriendFeed. Aveva poi fondato e guidato un’altra azienda, Quip, titolare di una piattaforma di collaborazione, per poi venderla a Salesforce nel 2016. In seguito all’operazione, l’imprenditore e informatico era entrato in Salesforce.

“Sono grato dei sei fantastici anni passati in Salesforce”, ha dichiarato Taylor annunciando le dimissioni. “Marc è stato il mio mentore già da prima che mi unissi a Salesforce e l’occasione di affiancarlo per guidare la più importante società software al mondo ha segnato la mia carriera. Dopo molte riflessioni, ho deciso di tornare alle mie radici di imprenditore”.