Calcolo quantistico per tutti con Equinix e Oxford Quantum Circuits Le aziende di tutto il mondo potranno accedere a un potente computer quantistico di Oqc attraverso il data center Equinix di Tokyo. Pubblicato il 07 aprile 2023

Il fenomeno del quantum computing non è ancora esploso, perché non è certamente alla portata di tutti. Le applicazioni di calcolo quantistico richiedono enormi capacità a livello di Cpu, Gpu e memoria, tipicamente disponibili su macchine costosissime. Il cloud computing negli ultimi anni ha però cominciato a democratizzare l’accesso a questa tecnologia, e il giro d’affari mondiale del quantum computing raggiungerà quest’anno un valore di 866 milioni di dollari, secondo le stime di MarketsAndMarkets, per superare i 4,3 miliardi di dollari nel 2028.



Ricerca scientifica e farmacologica, finanza e industria avanzata sono alcuni degli ambiti di destinazione principali. Ma anche aziende di altri settori potrebbero beneficiare delle capacità di calcolo massivo e in particolare dei modelli previsionali del quantum computing. Idc prevede che entro il 2026 il 95% delle aziende investirà in tecnologie di calcolo capaci di generare insight più rapidi da insiemi di dati complessi.

Una iniziativa di apertura dell’accesso tramite cloud è quella di Equinix: l’operatore di data center sta installando a Tokyo una macchina di Oxford Quantum Circuits (Oqc), azienda specializzata proprio in Quantum Computing as a Service (QCaaS). Il sistema è ospitato nel data center TY11 Tokyo International Business Exchange di Equinix e potrà scambiare dati ad alta velocità attraverso le soluzione di interconnessione on-demand della società.

La nuova offerta di Quantum Computing as a Service sarà attivata entro la fine dell’anno. Equinix ha promesso che le aziende potranno sfruttare i benefici del calcolo quantistico “come se fosse on-premise”, in sicurezza e utilizzando il normale hardware in loro possesso.

“Anche in Italia si potrà beneficiare di questa innovativa tecnologia”, ha dichiarato Emmanuel Becker, managing director di Equinix Italia, “sarà il primo passo per rendere disponibili i servizi quantistici a migliaia di clienti Equinix in tutto il mondo, risolvendo una delle più grandi sfide che le aziende devono affrontare oggi quando si tratta di iniziare a utilizzare il quantum computing: integrarlo con l'infrastruttura digitale esistente”.

Il sistema di Oqc installato nel data center Equinix di Tokyo (Immagine: Equinix)

"Il mondo sta aspettando che l'informatica quantistica cresca al punto da poter cambiare le nostre vite”, ha commentato Ilana Wisby, Ceo di Oxford Quantum Circuits. “L'installazione dell'informatica quantistica nel data center TY11 di Equinix, di livello mondiale, ci porta un passo più vicino a questa realtà. L'informatica quantistica rappresenta un cambiamento importante in termini di tecnologia e di processo. A differenza dei computer classici tradizionali, i computer quantistici possono elaborare grandi quantità di dati a velocità incredibili. Siamo entusiasti di collaborare con Equinix per aiutare le aziende di tutto il mondo a sviluppare le loro competenze e capacità quantistiche. Il futuro è qui e noi stiamo aprendo la strada per l'era dell'informatica quantistica".