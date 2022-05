Canon razionalizza la struttura organizzativa in Italia Dall’unione delle due precedenti società, focalizzate l’una sul Centro-Sud e l’altra sul Centro-Nord, nasce Canon Solutions Italia. Alla guida c’è Pierluigi Fioretti. Pubblicato il 09 maggio 2022 da Redazione

Canon non è solo sinonimo di imaging, di macchine fotografiche e stampanti. L’offerta di tecnologie e servizi rivolta alle aziende italiane oggi è riassunta in Canon Solutions Italia, una nuova organizzazione che condensa le precedenti Canon Solutions Italia Centro Sud Srl e Canon Solutions Italia Centro Nord Srl (tecnicamente, la prima delle due è stata ceduta alla seconda). Alla guida della nuova entità, nel ruolo di amministratore delegato, è stato scelto Pierluigi Fioretti, già deputy head of Dps di Canon Italia, il quale mantiene anche la precedente carica.

La nuova organizzazione punterà a “creare valore per tutti i dipendenti, i clienti e gli azionisti del gruppo Canon” e segna una tappa nel percorso di consolidamento intrapreso da Canon in Italia, finalizzato a “garantire una sempre maggiore efficienza, cooperazione e presenza capillare sul territorio”, ha fatto sapere l’azienda. Ovviamente la società continuerà a portare avanti l’offerta esistente di servizi di consulenza, servizi di stampa gestiti, stampa professionale, Information & Document Management.



Un primo risultato sarà la razionalizzazione dei costi e dei processi aziendali, ma sarà anche possibile mettere a fattor comune i punti di forza delle due precedenti società per “massimizzare il potenziale della forza vendita sul territorio italiano, garantire un supporto ottimizzato ai clienti e accrescere il livello qualitativo dell’offerta Canon in modo uniforme sul territorio”.

“La costituzione di Canon Solutions Italia è per me motivo di particolare orgoglio”, ha dichiarato Fioretti, “perché rappresenta un tassello formale di un processo che abbiamo avviato da tempo, mettendo in dialogo due società, filiali di fatto sempre più affini, sia per processi di lavoro sempre più integrati, che per piattaforme – dal Crm al sistema informativo – nell’ottica di costruire un’unica organizzazione, sempre più coesa e proiettata nel futuro”.