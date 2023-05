Coaching digitale, uno strumento per calcolare costi e benefici Il Calcolatore ROI di CoachHub determina l’impatto finanziario e il valore delle iniziative di formazione e sviluppo dei dipendenti. Pubblicato il 03 maggio 2023 da Redazione

Quanto conviene il coaching digitale alle aziende, qual è il rapporto tra i costi e i benefici? I dipartimenti risorse umane e chi si occupa di formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti (Learning and Development) da oggi possono facilmente stimarne il ritorno sull’investimento grazie a un nuovo strumento gratuito di CoachHub. Il Calcolatore ROI, questo il nome, permette di misurare l’impatto finanziario delle iniziative e, quindi, aiuta a prendere decisioni più consapevoli e basate su dati.



Accessibile online, il calcolatore ricava la stima del ritorno sull’investimento in base a una serie di dati che l’azienda deve fornire: il numero di partecipanti ai programmi di coaching, il loro salario annuale medio, il tasso di turnover del personale, il giro d’affari aziendale e il numero dei dipendenti.



A partire da questi dati, lo strumento quantifica il valore derivante dall’atteso miglioramento delle prestazioni e dall’attesa retention dei dipendenti; compara, poi, queste variabili con i costi di attuazione del programma di coaching digitale, e infine determina la percentuale del ROI. La formula per il calcolo del ROI è stata messa a punto da CoachHub sulla base delle proprie ricerche e delle conoscenze dei propri esperti in scienze comportamentali.



"Sappiamo che stabilire l'impatto che i programmi di coaching hanno sulle performance complessive di un’azienda può rappresentare una sfida", ha dichiarato Matti Niebelschuetz, cofondatore di CoachHub. "Il nostro Calcolatore ROI offre un supporto concreto nella gestione dei budget ai responsabili delle risorse umane grazie a un'analisi data-driven, valorizzando così tutto il potenziale del coaching digitale come investimento strategico per promuovere il successo in un contesto di business competitivo come quello attuale".

Il lancio del Calcolatore ROI segue a breve distanza quello di CoachHub Insights, una dashboard che offre informazioni utili, in tempo reale, sull'impatto dei programmi di coaching.