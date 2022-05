Con Bmc più automatismi e sicurezza nello sviluppo per mainframe Gli aggiornamenti di Bmc Automated Mainframe Intelligence e Bmc Compuware automatizzano la risposta agli incidenti, la sicurezza e lo sviluppo di codice. Pubblicato il 11 maggio 2022 da Redazione

Semplificare la vita agli sviluppatori software e, allo stesso tempo, migliorare la qualità e la sicurezza delle applicazioni continua a essere la missione di Bmc. La società ha annunciato diversi aggiornamenti e integrazioni per le piattaforme Bmc Automated Mainframe Intelligence (Bmc Ami) e Bmc Compuware. Si tratta di strumenti che consentono di alle aziende di continuare a sviluppare per il mainframe collegando però quest’ultimo alle iniziative DevOps, AppSec, SecOps e AIOps.

Le novità, ha spiegato Bmc, automatizzano la risposta agli incidenti, la sicurezza e lo sviluppo, con il risultato di velocizzare il lavoro e, quindi aumentare la produttività. Ma anche la sicurezza dei dati. La nuova integrazione Bmc Compuware Ispw Git permette di scegliere se adottare in toto Git oppure utilizzare la sandbox di feature branches Ispw per creare e modificare codice in un ambiente completamente controllato e isolato. Inoltre, in pochi click, è possibile usare Git per funzionalità di compilazione, test e distribuzione del mainframe Ispw.

Altra nuova integrazione è quella tra Veracode e Bmc Compuware Topaz Workbench. Il vantaggio in questo caso è quello di poter individuare problemi di sicurezza nelle applicazioni mainframe all'inizio del ciclo di vita dello sviluppo, secondo l’approccio cosiddetto shift-left. All’interno di un ambiente di sviluppo integrato (Ide) viene eseguito il debug del codice, cui segue l'identificazione della vulnerabilità.



Sempre a proposito di sicurezza, va segnalato Bmc Ami Enterprise Connector for Illumio, un connettore che funge da traduttore bidirezionale tra la segmentazione Zero Trust di Illumio e il mainframe. Il sistema Bmc Ami Command Center for Security, invece, fa emergere attività dannose per le prestazioni e permette, volendolo, di automatizzare il ripristino delle password e i monitoraggi.



Un’altra novità riguarda la soluzione Bmc Ami Ops, che ora assicura ai team operativi un servizio ininterrotto, aiutandoli a rispondere a potenziali problemi prima che si verifichino. La causa principale di un problema viene identificata dall’intelligenza artificiale e poi presentata all’interno di un’interfaccia di facile consultazione. Il supporto di smart card e certificati fornisce un ulteriore livello di sicurezza. Bmc ha anche recente annunciato il supporto (dal “giorno uno”) dell'ultima versione di Ibm Db2 e Ibm z16, ovvero grazie alla collaborazione tra le due aziende l’intero portafoglio delle soluzioni mainframe Bmc Ami e Bmc Compuware è stato reso compatibile con questi due sistemi di elaborazione dati.



"Bmc si impegna a fornire moderne soluzioni mainframe che facilitano gli sviluppatori e aiutano le aziende ad avere successo nel processo di cambiamento", ha dichiarato John McKenny, senior vice president e general manager, Intelligent Z Optimization and Transformation di Bmc. "Con la nostra 30ma versione trimestrale e le nuove funzionalità nei nostri portafogli Bmc Ami e Bmc Compuware stiamo aiutando le organizzazioni ad aumentare la velocità, la qualità e l'efficienza per essere sempre al top del settore”.