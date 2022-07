Connettività Wi-Fi garantita nello storico rally toscano Nella 57esima edizione del rally Coppa Città di Lucca, i team in gara potranno contare su una connettività stabile e performante grazie alla soluzione di Lelanet. Pubblicato il 26 luglio 2022 da Redazione

La 57esima edizione del Rally Coppa Città di Lucca è un esempio della crescente importanza della connettività veloce anche nei contesti apparentemente ludici, che riuniscono gli appassionati di sport e di eventi legati al territorio. Durante i giorni dello storico rally toscano, in programma il 29 e 30 luglio e organizzato dall'Automobile Club di Lucca insieme alla società Maremma Corse 2.0, gli addetti ai lavori potranno fare affidamento su una rete Wi-Fi stabile, veloce e ben funzionante.



Il merito è di Lelanet, fornitore che da tempo annovera Aci Lucca tra propri i suoi clienti e che ha realizzato anche questo progetto. Avviata nel 2021, Lelanet è una divisione di Hi Solution focalizzata sulla fornitura di soluzioni di connettività, fonia e infrastrutture Ict, indirizzate alle piccole e medie imprese.



“Siamo molto contenti e orgogliosi della fiducia che ACI Lucca ci riconferma con questo incarico per la professionalità e la validità delle nostre soluzioni”, ha commentato Marco De Luca, responsabile commerciale di Lelanet. “A questo si aggiunge la soddisfazione di poter essere parte attiva di uno degli eventi sportivi più emozionanti e significativi del nostro territorio e ci consente di posizionarci tra i primi partner che saranno impegnati su nuovi progetti da sviluppare congiuntamente per Aci nei prossimi mesi”.



Ma perché il Wi-Fi è importante per chi lavora in un evento come un rally? Per l’intera durata della Coppa Città di Lucca, i team in gara e il personale addetto (per un totale di 1.500 persone) potranno collegarsi a Internet e ad applicazioni per mappare i percorsi, scaricare dati e svolgere tutte quelle attività di supporto ai piloti che richiedono una connessione stabile e performante, per esempio il cronometraggio live. La connettività Wi-Fi di Lelanet sarà garantita su tutta la zona riservata ad Aci.



La sede dell’Automobile Club Lucca sarà il cuore dell’evento: nell’edificio saranno ospitate la Direzione di Gara, la segreteria e la sala stampa, mentre gli ampi spazi esterni saranno destinati ai team partecipanti alla gara. Lelanet, in qualità di partner tecnologico e fornitore ufficiale dell’evento, ha già predisposto un’infrastruttura di access point che garantiranno la copertura Wi-Fi sia nella sede di Aci Lucca sia nell’area esterna antistante, da cui prenderà avvio la gara. Un’area hotspot permetterà l’accesso alla Rete tramite credenziali, con navigazione senza costi e senza limiti di byte.