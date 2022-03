Cornerstone si rafforza con la Learning Experience Platform di EdCast La californiana EdCast sarà acquisita nei prossimi mesi, portando in dote a Cornerstone una piattaforma per la formazione di competenze e un marketplace. Pubblicato il 29 marzo 2022 da Redazione

Cornerstone OnDemand, società di soluzioni software per la gestione delle risorse umane e la formazione professionale, sta per allargare la propria tecnologia con l’acquisizione della californiana EdCAst, specializzata in gestione dell’esperienza di apprendimento (Lxp, Learning Experience Platform). Si tratta della prima operazione societaria annunciata da Cornerstone dopo l’ingresso nel portfolio di partecipazioni Clearlake, alla fine del 2021. Ma non sarà l’ultima, perché è già stata annunciata l’intenzione di “aumentare ulteriormente il valore dell’azienda mediante una crescita sia organica sia inorganica, la trasformazione e il consolidamento del mercato”.

EdCast sarà acquisita entro la fine del secondo trimestre 2022, in base a termini finanziari che non sono stati resi pubblici. Fondata nel 2013 a Mountain View, l’azienda consentirà al compratore di allargare la propria offerta di tecnologie per la formazione delle competenze. La Learning Experience Platform di EdCast promette alle aziende clienti di aiutarle ad “attrarre, sviluppare e conservare una forza lavoro ad alte prestazioni e pronta per il futuro”, si legge sulla pagina LinkedIn della società.



La tecnologia alla base è uno skill engine che sfrutta l’intelligenza artificiale per aggregare, curare e recapitare contenuti altamente personalizzati, adatti al target di destinazione. I contenuti possono essere integrati all’interno dei flussi di lavoro e delle applicazioni mobili utilizzate dai dipendenti nelle loro attività quotidiane (per esempio Microsoft Teams, Slack, Servicenow, Workplace by Facebook e altre). Nell’offerta di EdCast è anche incluso un marketplace di applicazioni e programmi guidati per l’apprendimento di soft skill, competenze di tipo tecnologico, manageriale e di compliance.

“Siamo entusiasti alla prospettiva di unire due incredibili team di esperti dell’apprendimento per rivoluzionare il mercato della formazione”, ha dichiarato il Ceo di Cornerstone, Himanshu Palsule, di recente nomina. “Lo scenario della tecnologia per le HR, oggi frammentato, è pronto per essere reinventato, accogliendo i bisogni delle imprese che stanno cercando nuovi modi per unificare persone e azienda in aree fondamentali per la crescita, come ad esempio il coinvolgimento dei lavoratori, la capacità di trattenere i talenti, la trasformazione delle competenze e la mobilità di carriera”.



“L’unione di Cornerstone ed EdCast è destinata ad accelerare il passo dell’innovazione”, ha commentato Karl Mehta, Ceo di EdCast. “Insieme, trasformeremo il modo in cui i nostri clienti sviluppano le skill per il futuro, trattengono e fanno crescere le proprie persone, aumentano l’agilità, unificano e fanno crescere l’infrastruttura per l’apprendimento e la gestione dei talenti in funzione delle necessità di business”.