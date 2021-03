Da PayPal ad Apple Pay, nuovi modi per pagare su eBay In Italia sono disponibili nuove modalità di pagamento per gli acquisti su eBay da venditori privati, gestite direttamente dalla piattaforma. Pubblicato il 05 marzo 2021 da Redazione

Fare acquisti su eBay da oggi è più semplice, grazie alle nuove modalità di pagamento attivate dalla piattaforma in Italia, Francia e Spagna, disponibili sia per gli ordini fatti dal sito Web classico sia per quelli fatti dalle app per iOS e Android di eBay. L'azienda californiana titolare del noto sito di vendite e aste online ha infatti attivato in questi tre Paesi nuovi servizi di pagamento gestiti “end-to-end”, che quindi permettono all'utente di fare un ordine e di saldare la transazione senza uscire dalla piattaforma.

Come già fatto negli Stati Uniti, ora anche in Italia, Francia e Spagna eBay ha esteso i propri servizi di pagamento gestiti anche ai venditori privati (cioà “consumer-to-consumer”). E il vantaggio è duplice. Per gli acquirenti, significa avere maggiore possibilità di scelta e flessibilità sul metodo di pagamento: nel dettaglio, anche per gli acquisti fatti da venditori privati è ora possibile pagare con carta di credito e PayPal nel caso di ordini dal sito Web, con Apple Pay se si utilzza l'app per iPhone e iPad e con Google Pay se si usa l'applicazione Android di eBay.

Per i venditori, questa novità significa poter essere pagati direttamente sui propri conti correnti bancari, entro due giorni lavorativi dalla conferma dell’ordine oppure con cadenza quotidiana o settimanale. I venditori, inoltre, possono ora monitorare e gestire tutte le transazioni dal proprio account eBay.