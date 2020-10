Da Philips due nuovi monitor touchscreen da 17 e 24 pollici Philips 242B9TL e 172B9TL, prodotti da Mmd Monitor & Display, si basano sulla tecnologia touch capacitiva a 10 punti SmoothTouch, hanno un rivestimento antiriflesso e sono certificati IP65 per la resistenza agli schizzi d’acqua e alla polvere. Pubblicato il 19 ottobre 2020 da Redazione

Mmd Monitors & Displays, partner licenziatario dei monitor a marchio Philips, annuncia i nuovi display lcd touchscreen Philips 172B9TL e Philips 242B9TL, rispettivamente, da 17 e 24 pollici. Sono dotati della tecnologia touch capacitiva a 10 punti SmoothTouch e il rivestimento in vetro garantisce una protezione antigraffio fino a 7H. Questo è molto importante per alcuni settori come quelli della vendita al dettaglio, supermercati, logistica e l’industria alberghiera, dove c’è bisogno di una soluzione tattile affidabile e resistente. Inoltre offrono un rivestimento antiriflesso, che rende superflua la pellicola aggiuntiva: un elemento fondamentale per interni o ambienti con luci rivolte direttamente verso il display.

Il display Philips 242B9TL offre una risoluzione full hd 1.920x.1080. Entrambi i modelli offrono SmartContrast, una tecnologia proprietaria che regola automaticamente i colori e l'intensità della retroilluminazione, e sono dotati della modalità LowBlue, pensata per il benessere della vista, e della tecnologia Flicker-Free a per ridurre lo sfarfallio, garantendo una visione più confortevole.

Questi due nuovi monitor, che sono dotati di porta Hdmi, due Usb 3.1 e connessione DisplayPort, possono essere utilizzati con le dita, tramite un apposito stilo e anche con alcuni tipi di guanti. Inoltre sono certificati IP65 (solo parte anteriore) per la resistenza all'acqua e alla polvere. Costano 369 euro (il 17 pollici) e 399 euro (il 24 pollici), e offrono il Philips SmartStand con struttura a “Z” e inclinazione uniforme, regolazione dell'altezza e possibilità di adattarsi a varie posizioni, così da poter garantire la massima ergonomia, oltre al supporto Vesa per essere appesi.