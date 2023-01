DataCore ancor più forte nello storage a oggetti con Object Matrix Acquisita un’azienda britannica pioniera nel campo dell’archiviazione e sviluppa soluzioni on-premises, ibride e cloud. Le sue tecnologie si affiancheranno a quelle di Perifery. Pubblicato il 24 gennaio 2023 da Redazione

DataCore Storage si rafforza nel campo dello storage a oggetti, che già è una tra le sue specialità. La multinazionale statunitense ha annunciato l’acquisizione di Object Matrix, azienda britannica pioniera nel campo dell’archiviazione e in particolare specialista in archivi multimediali.



Ha quindi tra i propri clienti d’elezione le media company, le emittenti televisive, gli operatori di telecomunicazione e i fornitori di servizi di trasmissione e gestione contenuti: nella lista spiccano Bcc, BT (British Telecom), Warner Bros, Nbc Universal, Discovery, Msg-N, e Atp Media. L’azienda propone una gamma di appliance, MatrixStore, declinata in soluzioni on-premises, ibride e cloud.



Grazie a queste tecnologie e alle competenze dell’azienda acquisita, DataCore potrà arricchire la propria offerta di dispositivi e soluzioni edge Perifery, “allineando in modo strategico” i servizi offerti da Perifery e da Object Matrix. Potrà inoltre accelerare la propria visione strategica (battezzata “DataCore.Next”), tesa a coprire tutte le necessità di archiviazione e protezione dei dati, dall’on-premise, al cloud, all’edge.

I clienti di Object Matrix continueranno a essere supportati e potranno contare sulla vasta rete commerciale e di assistenza di DataCore. “Questo annuncio”, , ha dichiarato il Ceo della società britannica, Jonathan Morgan, “segna l’inizio di una nuova entusiasmante parentesi per Object Matrix, che ci consentirà di ampliare la nostra portata e le nostre ambizioni di prodotti con DataCore, nonché di continuare a sviluppare soluzioni di storage per i media ibride, on-prem e su cloud allo stato dell’arte. Grazie alla leadership e all’esperienza di DataCore, alla sua presenza a livello mondiale con oltre 400 partner di canale e più di 10.000 clienti in tutto il mondo – unite a ingegneria, vendite e marketing di altissimo livello – avremo davvero un ruolo di primo piano”.

L’acquisizione di Object Matrix per DataCore arriva a due anni di distanza da quella di Caringo, azienda anch’essa specializzata in tecnologie di object storage. Nel novembre del 2021, invece, era stata comprata MayaData: la sua piattaforma di storage e servizi dati Kubernetes per applicazioni containerizzate, MayaStor, insieme a DataCore nel giro di un anno ha incrementato l’utenza del 50%.