DataCore acquisisce Caringo e potenzia lo storage a oggetti La società specializzata in archiviazione software-defined ha acquisito Caringo, un pioniere nel campo dell'object storage. Pubblicato il 29 gennaio 2021 da Redazione

Il software-defined storage di DataCore si amplia con la tecnologia per lo storage a oggetti di Caringo. Una nuova acquisizione nel campo delle tecnologie per l'archiviazione guidata da logiche software è stata annunciata da DataCore: l'azienda statunitense ha realizzato un'operazione societaria che le permetterà di proporsi ai clienti come fornitore unico di soluzioni di software-defined storage a blocchi, file e oggetti.

Fondata nel 2005 in Texas, Caringo è un pioniere dello storage a oggetti. La sua offerta include software per la gestione dei dati, appliance, servizi cloud di disaster recovery e altro ancora. La tecnologia di punta, Swarm, consente di gestire lo storage, l'accesso e l'analisi dei dati “hyperscale”, nell'ordine dei petabyte, e lo fa garantendone al contempo l’integrità ed eliminando le dipendenze hardware. La scalabilità è un'altra caratteristica assicurata da questa tecnologia, che non a caso viene utilizzata da aziende ed enti governativi che maneggiano grandi quantità di dati come il Dipartimento della Difesa statunitense, il National Institutes of Health, Disney Streaming Services, BT Television, e Argonne National Labs.

“ Nell’attuale contesto economico, le organizzazioni IT sono alla ricerca di nuove modalità per risparmiare denaro,” ha detto Dave Zabrowski, Ceo di DataCore Software. “Tuttavia, i requisiti di conformità, il maggiore ricorso al backup, la business continuity e la continua crescita dei dati rappresentano sfide che l’object storage può vincere. Con l’acquisizione di Caringo siamo entusiasti di poter offrire a dipartimenti IT, fornitori di servizi e clienti governativi di tutto il mondo una tecnologia di object storage collaudata, altamente affidabile e con una gamma di funzionalità che oggi non ha paragoni”.

(Foto: Caringo)

A detta di DataCore, questa acquisizione fa accelerare la propria strategia “One Vision”, mirata a “concretizzare la potenza del software-defined storage per abbattere i silos e le dipendenze hardware, unificando il settore e mettendo l’IT in grado di rendere lo storage più intelligente, efficace e semplice da gestire”. La linea di prodotti di Caringo è complementare al portfolio di DataCore, che comprende i software vFilo (per la virtualizzazione dello storage basato su file e oggetti distribuiti) e SANsymphony (per lo storage basato su blocchi).

“ Quest'ultima acquisizione”, ha commentato ha detto Scott Sinclair, senior analyst di Esg, “aumenta la capacità di DataCore di offrire ai suoi clienti la soluzione più adatta alle loro esigenze tecniche e aziendali, indipendentemente dal fatto che la risposta si basi su blocchi, file, oggetti o su una combinazione di queste collaudate tecnologie. Le aziende e le organizzazioni IT guardano da anni al software-defined storage come a un modo per aumentare flessibilità e possibilità di scelta infrastrutturali, contribuendo allo stesso tempo a ridurre i costi di gestione di grandi volumi di dati in modo efficiente e sicuro”.

Oltre a entrare in possesso della tecnologia di Caringo, DataCore beneficerà anche di nuovi talenti, competenze aggiuntive e clienti in mercati chiave come quelli dei cloud service provider, dei media e del settore pubblico. L’acquisizione aumenterà la b, dove si trova la sede centrale di Caringo e dove DataCore dispone di staff dedicati a vendite, marketing e R&D, oltre a un laboratorio e a spazio per ulteriore crescita.