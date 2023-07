Dave Donatelli nuovo Ceo di Riverbed, acquisita da Vector Capital Il fondo d’investimento completa l'acquisizione e nomina un nuovo amministratore delegato. John Theler rientra come Cfo. Pubblicato il 17 luglio 2023 da Redazione

Riverbed Technology passa ufficialmente nelle mani di Vector Capital. Il fondo d’investimento ha completato la già annunciata acquisizione dell’azienda e contemporaneamente ha insediato un nuovo chief executive officer, Dave Donatelli, al posto di Dan Smoot.



La nomina ha effetto immediato, ma Smoot rimane temporaneamente in azienda per favorire la transizione. Cambio anche per il ruolo del chief financial officer, che segna il rientro di John Theler. Il valore dell’acquisizione non è stato comunicato.

Si apre così una nuova area per l’azienda fondata nel 2022 a San Francisco, specializzata in osservabilità e visibilità delle reti. Nel 2014 Riverbed aveva ceduto la divisione relativa ai software per lo storage a Netapp, e l’anno seguente era stata acquisita dal fondo d’investimento Thoma Bravo per circa 3,6 miliardi di dollari. Sotto la nuova proprietà, Riverbed stessa ha acquisito altre aziende per potenziare le capacità di monitoraggio e gestione delle reti della propria piattaforma. Dan Smoot ha operato come Ceo dall’inizio del 2021.

Il neo amministratore delegato Dave Donatelli vanta una notevole esperienza in ruoli esecutivi e nel mercato delle infrastrutture di data center. Ha lavorato, infatti, come executive vice president (o posizioni comparabili) all’interno di Emc Corporation per più di otto anni, poi per Hewlett-Packard per cinque anni e successivamente per Oracle, dove è stato executive vice president per la divisione Cloud Business Group dal 2015 al 2020. Negli ultimi anni è stato lead independent director di MarkLogic, società del portfolio di Vector Capital, focalizzata su gestione e integrazione dei dati.



"Riverbed è un'azienda straordinaria con solide basi che ne assicurano il successo”, ha dichiarato Donatelli. “I prodotti leader di settore, Alluvio by Riverbed per la Unified Observability e Riverbed Acceleration, sono protagonisti del mercato con clienti di prim'ordine. Potendo contare su fondi di capitale importanti, sono entusiasta di lavorare con il team di Riverbed e con Vector Capital per potenziare la nostra offerta attraverso l'innovazione e investimenti strategici per la crescita".



Proviene da MarkLogic anche John Theler, scelto dai nuovi proprietari come direttore finanziario di Riverbed. Un ruolo che però il manager aveva già ricoperto all’interno della stessa Riverbed in passato, tra il 2013 e il 2019. Nel suo curriculum ci sono 25 anni di esperienza nell’area finanza di aziende del settore Ict.