Ericsson, nuovo polo tecnologico e produttivo green in Estonia Il nuovo hub sarà operativo nel 2026 e ospiterà attività di co-progettazione e produzione. L’edificio è progettato secondo principi di risparmio energetico e sostenibilità. Pubblicato il 05 luglio 2023 da Redazione

Ericsson si espande in Estonia. Nella capitale Tallinn entrerà in funzione tra meno di due anni, nei primi mesi del 2026, un nuovo polo tecnologico e produttivo, esteso su un totale di 50.000 metri quadri tra laboratori, magazzini, linee di produzione e uffici. L’hub ospiterà le attività di sviluppo di ecosistemi cellulari portate avanti da Ericsson insieme a clienti e partner europei (l’azienda parla, infatti, di “co-sviluppo”), oltre alle diverse tecniche di produzione di Ericsson. Il nuovo centro avrà “un impatto globale sul processo di industrializzazione per la produzione in serie”. L’attività di ricerca e sviluppo resterà in Svezia.

“Questa mossa”, ha dichiarato Fredrik Jejdling, executive vice president e head of networks di Ericsson, “è in linea con la strategia a lungo termine di Ericsson per una supply chain più resiliente e sostenibile, riducendo significativamente la nostra impronta di carbonio e sfruttando la potenza del 5G per la produzione intelligente. Il nostro intero panorama produttivo a livello globale è in fase di digitalizzazione e, come abbiamo fatto negli Stati Uniti, ciò rafforzerà il legame tra la nostra ricerca e sviluppo e l’introduzione di nuovi prodotti, per garantire che ogni prodotto che produciamo non solo avvantaggi i nostri clienti, ma sia anche prodotto con il minor impatto ambientale possibile”.



La scelta dell’Estonia non è casuale, perché qui Ericsson ha una presenza consolidata, con quattro sedi attive e circa 2.200 dipendenti. L’hub sorgerà all’interno di Ülemiste City, business park e area urbana futuristica di Tallinn. A sostenere il progetto, un investimento greenfield del valore di circa 155 milioni di euro che, a detta dell’azienda, “ha come priorità la sostenibilità e l'efficienza operativa”.



Per questa nuova struttura, infatti, Ericsson punta a ottenere già nel 2026 la certificazione LEED Gold, che riconosce le caratteristiche di risparmio energetico, riduzione delle emissioni di gas serra, utilizzo di fonti rinnovabili (grazie a un impatto fotovoltaico sul tetto dell'edificio) e di materiali ecologici e altre qualifiche “verdi” del progetto. In particolare, la società prevede l’edificio e le sue attività produrranno il 70% di gas serra in meno rispetto ai livelli delle quattro strutture di Ericsson già esistenti nella capitale estone.

“Siamo determinati a essere all’avanguardia nelle operazioni sostenibili in Europa mentre rivoluzioniamo il nostro processo di produzione, insieme a partner e clienti, per supportare la diffusione del 5G”, ha sottolineato Jejdling. “Questo hub intelligente sarà alimentato al 100% da energia elettrica rinnovabile e costruito con un’efficienza ottimale attraverso l’intelligenza artificiale, il machine learning, la robotica e altre tecnologie avanzate di Industria 4.0. Inoltre, miriamo ad attrarre talenti locali ed europei creando un ambiente che promuova la collaborazione, l’innovazione, il benessere dei dipendenti, la diversità e l’inclusione”.