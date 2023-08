Eva Skidmore guida il dipartimento marketing di Jaggaer La società specializzata in automazione del procurement nomina una ex di Salesforce nel ruolo di chief marketing officer. Pubblicato il 03 agosto 2023 da Redazione

Nuovo chief marketing officer per Jaggaer, azienda che si occupa di automatizzare il procurement, cioè le attività degli uffici acquisti, con tecnologie di machine learning, analytics e soluzioni per la creazione di marketplace: Eva Skidmore ne diventa la chief marketing officer. In questo ruolo, guiderà le strategie di marketing globali dell’azienda e i team dedicati.

Skidmore ha conseguito una laurea in Relazioni Internazionali alla Tufts University e un Master in Business Administration alla Ross School of Business dell'Università del Michigan. La manager entra in Jaggaer dopo un’esperienza di quasi sette anni in Salesforce, dove ha ricoperto gli incarichi di Cmo per il settore pubblico e di vicepresidente field marketing per il settore pubblico, l’istruzione e le no-profit. Ambiti di mercato, questi, in cui Jaggaer è particolarmente ben posizionata. Prima di lavorare in Salesforce, la manager ha ricoperto ruoli in ambito marketing e gestione dei partner in Socrata, Oracle (RightNow) e Microsoft.

"Siamo entusiasti che Eva abbia assunto questo importante ruolo come membro del nostro Executive Leadership Team”, ha commentato il Ceo di Jaggaer, Andy Hovancik. “La sua esperienza nel definire e guidare strategie di marketing orientate alla crescita, creando e consolidando team altamente qualificati, sarà preziosa per espandere la posizione di leadership di Jaggaer nel mercato del procurement”.



Sono felice di entrare a far parte di questa incredibile azienda di professionisti”, ha dichiarato la nuova Cmo, “e di supportare la visione di Jaggaer sull’Autonomous Commerce per affrontare le problematiche critiche legate al procurement e alla gestione della supply chain. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare al fianco di Andy e del suo team anche in vista della conferenza globale Jaggaer Rev2023 che si terrà a Barcellona in autunno”.