F-Secure si prepara alla divisione e annuncia il marchio WithSecure In attesa della pianificata divisione in due società indipendenti, è stato presentato il nuovo marchio che coprirà le attività enterprise. Pubblicato il 23 marzo 2022 da Redazione

Il mondo della cybersicurezza procede verso la specializzazione. Dopo il rebranding di FireEye e McAfee come Trellix e quello, appena annunciato, di McAfee Enterprise come Skyhigh Security, anche F-Secure ha deciso di marcare la sua nuova strategia con un cambio di identità. Mentre le attività consumer proseguono con il marchio F-Secure, quelle delle divisione corporate sono state ribattezzate come WithSecure.



Per ora si tratta soltanto di due marchi distinti, ma entro la fine di giugno di quest’anno, stando ai piani annunciati, F-Secure e WithSecure diventeranno anche due società indipendenti, ciascuna focalizzata su un segmento di clientela. Gli attuali prodotti e servizi per uso privato F-Secure resteranno disponibili, con il marchio esistente, sia per gli operatori di canale sia per gli utenti.



Il nome WithSecure, fa sapere l’ufficio stampa, è stato scelto per rimarcare la logica di collaborazione e di stretta vicinanza ai partner rivenditori e ai clienti. Una logica di “co-security”, come la chiama l’azienda, necessaria di fronte alla crescita di complessità degli ambienti IT e di fronte a un crimine informatico sempre più agguerrito.

Juhani Hintikka, Ceo di WithSecure (Foto credits: F-Secure)

"In ultima analisi, la complessità sta creando grossi problemi nella sicurezza informatica. Lavorando insieme, possiamo smettere di approcciare la sicurezza come uno strumento di controllo”, ha dichiarato Juhani Hintikka, che è stato scelto per il ruolo di Ceo di WithSecure, dopo ricoperto per quasi un anno e mezzo l’analoga posizione in F-Secure. “Invece, implementeremo la tecnologia e i servizi che funzionano in un determinato contesto di business e forniscono risultati comprovati. In termini semplici, nessuna organizzazione che ripone la propria fiducia in WithSecure dovrebbe subire una grave perdita a causa di un attacco o di un crimine informatico. Il nostro nome è la nostra promessa”.

L’offerta rivolta alla clientela business include soluzioni cloud-native per la protezione degli endpoint, soluzioni per la protezione delle applicazioni Salesforce, soluzioni di rilevamento e risposta alle minacce, servizi di sicurezza gestiti e servizi di consulenza.