Sicurezza cloud, il nome McAfee lascia il posto a Skyhigh Security Dopo la fusione delle attività Xdr con FireEye, il fondo che controlla la restante parte di McAfee ha optato per il rebranding. Pubblicato il 22 marzo 2022 da Redazione

Il nome McAfee esce definitivamente dalla scena della cybersicurezza: al suo posto, il marchio Skyhigh Security. Si completa così, con il rebranding, il travagliato iter di trasformazione della società e dell’offerta di McAfee, storico marchio sinonimo di antivirus che negli anni è passato di mano più volte. Acquisita per 4 miliardi di dollari dal fondo di private equity Symphony Technology Group, per volere di quest’ultimo l’azienda era stata fusa con FireEye. O meglio, a gennaio di quest’anno una parte dell’offerta McAfee, quella relativa all’Xdr (Extended Detection and Response) insieme alla tecnologia di FireEye è diventata una nuova entità, Trellix.



La restante tecnologie di McAfee, quella incentrata sul cosiddetto security edge diventa ora Skyhigh Security. Un nome non casuale, perché così si chiamava la società, specializzata in sicurezza del cloud, comprata da McAfee nel 2018. La sua offerta include tecnologie e servizi di Secure Web Gateway (Swg), Cloud Access Security Broker (Casb), Zero Trust Access Network (Ztna), Cloud Data Loss Prevention, Remote Browser Isolation, cloud firewall e protezione delle applicazioni cloud-native.

Per guidare Skyhigh Security è stato scelto Gee Rittenhouse, manager californiano che dopo otto anni trascorsi in Cisco (come vicepresidente e direttore generale) ha già scaldato i motori negli ultimi due mesi guidando McAfee Enterprise, prima del rebranding.

“Poiché la maggior parte dei dati è in cloud e gli utenti vi accedono da qualsiasi luogo, è necessario un nuovo approccio alla sicurezza”, ha dichiarato Rittenhouse. “Skyhigh Security ha creato una piattaforma completa per mettere in sicurezza sia l’accesso sia l’utilizzo dei dati, attraverso regole unificate e consapevolezza sui dati. Le aziende possono ora avere una visibilità e un controllo completi, per monitorare senza interruzioni e mitigare i rischi di sicurezza, ottenendo costi associati inferiori, portando maggiori efficienze e tenendo il passo con la velocità dell’innovazione”.

“Skyhigh Security si è imposta come una società di sicurezza dedicata al cloud, precisamente focalizzata sullo spingere avanti le aziende con un approccio alla sicurezza dei dati completo e convergente”, ha aggiunto William Chisholm, managing partner di Symphony Technology Group. “Ci impegniamo a investire in questa attività, che è uno dei mercati più importanti nella cybersicurezza, il Security Service Edge”.