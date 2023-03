Hackeraggio su Atac, fermi il sito e la biglietteria online L’attacco cyber ha colpito la piattaforma di biglietteria digitale e il sito Web dell’azienda di trasporto pubblico. Pubblicato il 22 marzo 2023 da Redazione

Gli hacker hanno colpito anche Atac, la società di trasporto pubblico romana. Per poter viaggiare su metropolitane e autobus a Roma, oggi bisogna essere già in possesso di biglietti e abbonamenti oppure acquistarli dalle macchine emettitrici nelle stazioni, perché il sito Web di Atac è stato messo offline fin dalle prime ore della mattinata (e risulta ancora non raggiungibile nel momento in cui scriviamo).

I tecnici di Atac stanno lavorando per il ripristino dei servizi interrotti. L’azienda per la mobilità di Roma Capitale ha parlato di “problemi tecnici” conseguenti a un attacco cyber, di cui non sono stati forniti dettagli. Potrebbe essersi trattato quindi (ma sono speculazioni) di un attacco DDoS o di un ransomware, due modalità che solitamente ottengono come primo risultato l’interruzione dei servizi.

Solo quelli del sito Web e della piattaforma digitale per la biglietteria, fortunatamente. “I sistemi di gestione operativi sono tutti funzionanti e l'erogazione del servizio di trasporto è regolare", ha comunicato l’azienda via Twitter.



Va detto che l’attacco cyber ha messo fuori uso anche i servizi di biglietteria nelle sedi della società, e inoltre non è possibile acquistare titoli di viaggio Atac all’interno dell’applicazione mobile Moovit, comunemente usata da chi si sposta in metropolitana o autobus nella Capitale. “Dalle prime ore di questa mattina gli orari in tempo reale dei mezzi Atac a Roma non risultano disponibili nell'app Moovit a causa di un attacco cyber subìto dal sito Internet", ha scritto su Twitter l’azienda titolare dell’app.