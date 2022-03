Il system integrator Atlantica Digital si espande ad Abu Dhabi Con una nuova società, Atlantica Uae, si punta a diffondere le soluzioni di smart metering e di cybersicurezza nel mercato degli Emirati Arabi Uniti. Pubblicato il 15 marzo 2022 da Redazione

Dall’Italia ad Abu Dhabi, Atlantica Digital allarga i propri orizzonti commerciali e le proprie ambizioni. Il system integrator romano, presente sul mercato da trent’anni, ha annunciato l’apertura di una nuova filiale nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, finalizzata soprattutto alla diffusione di soluzioni di smart metering e di cybersicurezza. La nuova società controllata, Atlantica Uae, è stata avviata con il supporto di Simest, istituto finanziario preposto allo sviluppo delle imprese italiane all’estero. Alla guida c’è Paolo Sabbadini, già direttore per i mercati esteri di Atlantica Digital.

La filiale di Abu Dhabi si occuperà principalmente di diffondere le soluzioni di smart metering per la gestione dei contatori di elettricità, gas e acqua, e i servizi gestiti di cybersicurezza. Questi ultimi saranno erogati attraverso un Soc (Security Operation Center) che sarà avviato ad Abu Dhabi entro la fine di quest’anno e che seguirà il modus operandi di quello di Roma.

“Lo sviluppo dei nuovi mercati esteri costituisce un fondamentale tassello della strategia di crescita di Atlantica Digital”, ha dichiarato il Ceo, Pierre Levy. “Questo investimento negli Emirati Arabi Uniti è il segno forte della nostra convinzione nelle potenzialità della nostra offerta”. Presente sul territorio italiano con sedi a Roma e Milano, Atlantica Digital conta attualmente circa duecento dipendenti. Il suo piano industriale si focalizza sulle aree della trasformazione digitale e cloud, della cybersicurezza e delle soluzioni di smart metering per le smart city e il comparto dell’energia, in particolare per il settore idrico.