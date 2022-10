In calo le vendite di pc. E Intel pensa a riduzioni di organico Gli analisti concordano nel registrare una flessione nel terzo trimestre 2022, divergendo però,come sempre, nei numeri, soprattutto per quelli di Apple. Licenziamenti possibili fino al 20% del personale per il leader dei semiconduttori. Pubblicato il 13 ottobre 2022 da Redazione

Le società di ricerca concordano nel registrare una forte contrazione nelle vendite di pc per terzo trimestre del 2022. Come capita regolarmente, tuttavia, c’è una discrepanza anche notevole sulle cifre che spiegano questo calo.

Idc rileva come le spedizioni di notebook, pc desktop e workstation siano diminuite del 15%, per un valore di 74,25 milioni di unità tra luglio e settembre. Canalys ha aumentato la percentuale negativa (17,7%), segnalando vendite per un valore di 69,4 milioni di unità, mentre ancor più negativa è stata Gartner, evidenziando un crollo del 19,5% (67,9 milioni di pezzi).

In sostanza, tra i vari analisti c’è una differenza di valutazione che arriva a 4,5 punti percentuali. Peggio ancora la situazione delle valutazioni per Apple. Idc ha valutato che nel terzo trimestre le spedizioni siano aumentate addirittura del 40%, per un totale di oltre 10 milioni di unità vendute. Canalys e Gartner la vedono in modo opposto o quasi. La prima riduce la crescita solo all’1,7% (8 milioni di pezzi consegnati) e Gartner parla di un calo del 15,6%, con sole 5,8 milioni di macchine vendute.

Lo scenario dei pc, in generale, appare comunque negativo. Per questo, Bloomberg, citando fonti interne, ha anticipato un possibile piano di licenziamenti in casa Intel. In base alle indiscrezioni raccolte, i dipartimenti vendite e marketing sarebbero pesantemente colpiti e potrebbero perdere fino al 20% del loro libro paga. I prossimi tagli sono probabilmente volti a ridurre i costi fissi, come aveva indicato il Ceo Pat Gelsinger durante la teleconferenza per commentare i risultati del secondo trimestre.

Gli analisti prevedono un calo delle entrate di circa il 15% per il terzo trimestre di Intel. È quindi probabile che i tagli di organico saranno annunciati dal produttore il 27 ottobre, quando saranno comunicati i prossimi risultati finanziari.