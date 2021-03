In dirittura d'arrivo il nuovo portale europeo dei dati Sarà lanciato nel corso della primavera il progetto Data.Europa.Eu, che integrerà due diverse infrastrutture già esistenti. Pubblicato il 02 marzo 2021 da Redazione

Si trova ormai in dirittura d'arrivo il progetto Data.Europa.Eu, volto a creare un nuovo portale unico dei dati a livello europeo.

Il lancio ufficiale è previsto nel corso della primavera 2021 prevede che, oltre all'infrastruttura portante, saranno avviate in parallelo attività di consulenza e di ricerca. Vi confluiranno il portale dei dati europeo è quello aperto dell'Unione Europea, che già esistono.

Il nuovo servizio combinerà quindi attività già sviluppate e integrerà i rispettivi sforzi indirizzati a facilitare la pubblicazione e il riutilizzo di dati aperti in tutta l'Europa.

Come i predecessori, Data.Europa.Eu si fonderà su alcuni pilastri. Innanzitutto, garantirà l'accesso alle risorse sui dati pubblici in tutta l'Europa attraverso un unico punto di contatto, offrendo oltre un milione di dataset in 36 paesi, 6 istituzioni dell'Ue e 79 altri organi e agenzie. il portale, inoltre, supporterà le istituzioni dell'Unione e degli stati membri attraverso la creazione di community basate sull'apporto dei portali di dati nazionali aperti e su formazione e consulenza necessarie per migliorare, documentare e mantenere pratiche comuni di pubblicazione dei dati.

L'Unione Europea intende comprovare i vantaggi socio-economici del riutilizzo delle risorse di dati pubblici di creare stimoli utili a favorirne l'adozione e la creazione di valore. l'obiettivo di medio lungo termine dovrebbe portare alla creazione di impatti economici, sociali, politici e ambientali. Più questi impatti saranno documentati e compresi, più l'accesso, la scoperta è l'utilizzo dei dati aumenteranno. Uno studio realizzato nel 2020 da Capgemini evidenzia come il valore del mercato dei dati aperti in Europa nel 2025 dovrebbe avere un valore compreso fra i 199 e i 334 miliardi di euro.