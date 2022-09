Inflazione, guerra, crisi delle supply chain: il Pnrr aiuterà le imprese? I progetti di digitalizzazione, supportati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si scontrano con le difficoltà dello scenario geopolitico e macroeconomico. Un’indagine di The Innovation Group. Pubblicato il 27 settembre 2022 da Redazione

Il digitale aiuterà l’Italia a uscire dalle difficoltà del presente? Il contesto internazionale si è complicato nel 2022: la guerra russo-ucraina e la grave crisi energetica hanno determinato un’inflazione elevata, unita a una bassa crescita dell’economia e quindi a un’enorme incertezza sul futuro di cittadini e imprese. Le aziende italiane stanno però reagendo a tutto questo per preservare i piani di crescita e la competitività nel proprio settore. Il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è un’opportunità da perseguire, soprattutto in un momento sfavorevole come l’attuale, con una guerra alle porte dell’Europa, una perdurante crisi delle supply chain globali (fra ritardi di fornitura e rialzi dei prezzi), e un nuovo mondo da affrontare appena usciti dai due anni di pandemia.

Per indagare le dinamiche in atto e le risposte individuate dalle aziende per reagire alla crisi, The Innovation Group ha condotto tra giugno e luglio 2022 il sondaggio “Guerra, strategie aziendali e PNRR”, realizzato su un campione di 116 aziende e organizzazioni pubbliche italiane appartenenti a diversi settori e dimensioni. L’obiettivo era quello di comprendere le strategie messe in atto per limitare possibili conseguenze negative dei fenomeni che stiamo vivendo, rilevare l’andamento di adozione di progetti legati al PNRR, individuare gli eventuali ostacoli alla sua realizzazione.

Con riferimento alla situazione macroeconomica e geopolitica, è confermato in molte aziende l’impatto negativo di aspetti come il rincaro e la scarsità delle materie prime, l’aumento dei prezzi dell’energia e le strozzature lato supply chain.

Fonte: Indagine “Guerra, strategie aziendali e PNRR”, TIG, luglio2022

La tecnologia resta però per molti un investimento critico per superare questa fase, una scelta strategica per sostenere la produttività e la competitività delle imprese. E in effetti, a seguito proprio dell’attuale situazione, il 71% delle aziende e degli enti intervistati ha risposto di voler incrementare gli investimenti in prodotti e servizi IT.

Fonte: Indagine “Guerra, strategie aziendali e PNRR”, TIG, luglio2022

Di qui, dunque, la volontà di molti di attrezzarsi per sviluppare i progetti del PNRR: dall’analisi è infatti emerso che il 56% del campione è già oggi coinvolto in iniziative collegate al Piano, e un 33% sta perfino rivedendo i propri piani di investimento per tener conto dei progetti finanziati dal PNRR stesso. Restano, però, molte incognite sul cammino della digitalizzazione delle aziende.

Quali sono gli impatti dell’attuale scenario sul business delle aziende italiane?

Quali scenari si stanno costruendo per il futuro?

Quali le strategie per affrontare un mutato scenario economico?

Come una maggiore cultura digitale può aiutare a superare le difficoltà presenti?



Per far luce su questi temi, per verificare che gli investimenti del PNRR siano effettivamente la spinta necessaria per una trasformazione concreta e profonda della nostra economia e della nostra società, torna dal 17 al 19 ottobre a Roma il Digital Italy Summit di The Innovation Group. Giunto alla settima edizione, negli anni l’appuntamento si è affermato come un autorevole forum in imprese, governo, Pubblica Amministrazione, Università e Centri di Ricerca si confrontano sulle strategie necessarie per accelerare i processi di innovazione del nostro Paese.



La formula di quest'anno è quella del "summit dei summit": oltre alla sessione di apertura, andranno in scena il Cybersecurity Summit (incentrato sulla sicurezza informatica), il Blue & Green Transition Summit (che discuterà la "doppia transizione", digitale ed ecologica), Il Cio Panel (dedicato alle figure dei chief information officer), il PA Summit (Pubblica Amministrazione) e il The Innovation and Telco Summit (infrastrutture e servizi di telecomunicazione).