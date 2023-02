Intel taglia posti di lavoro e stipendi di mid-level e Ceo L’azienda di Pat Gelsinger annuncia nuove misure di ottimizzazione dei costi. Nessuna riduzione di paga oraria è prevista per gli altri dipendenti. Pubblicato il 01 febbraio 2023 da Redazione

Per aiutare Intel, anche Pat Gelsinger si mette in gioco in prima persona. Per il Ceo della multinazionale si prevede un taglio di stipendio del 25%, mentre per altri executive il ribasso sarà pari al 15%. I vicepresidenti, invece, vedranno in busta paga il 10% in meno e per i mid-level il taglio sarà del 5%, mentre per la forza lavoro di livelli inferiori non ci saranno impatti.



Queste le ultime notizie giunte da Santa Clara, in una fase storica di difficoltà economiche e di mercato, che stanno spingendo molti colossi tecnologici nordamericani (Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, per citarne alcuni) a realizzare massicci piani di licenziamento. Anche Intel è impegnata in una corsa al taglio dei costi mirata a salvaguardare la profittabilità e le prospettive di crescita di lungo periodo. E i numeri della ultima trimestrale ribadiscono questa necessità.

Oltre alla riduzione dei salari è previsto anche un taglio dei bonus, solitamente assegnati in base ai meriti e alle performance ottenute su base trimestrale. Purtroppo non finisce qui, perché anche per Intel si prevedono licenziamenti.



Tuttavia l’ordine di grandezza è inferiore rispetto ai numeri di Alphabet, Amazon, Microsoft e Meta: i posti di lavoro sacrificati saranno 350. “Sono decisioni difficili”, ha dichiarato l’azienda in una nota, “e ci impegniamo a trattare con dignità e rispetto i dipendenti coinvolti”.