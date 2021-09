IoT industriale, Ivanti Wavelink acquisisce la piattaforma di Wiio Group Nuova operazione nel mercato delle tecnologie per l’ Industrial Internet of Things (IoTT). L’obiettivo di Ivanti è quello di rendere più automatizzata e sicura la supply chain. Pubblicato il 13 settembre 2021 da Redazione

Nel campo dell’Internet of Things industriale l’automazione è il primo obiettivo a cui si tende, con lo scopo ultimo di ottenere risparmi, ma anche la raccolta e analisi dei dati e la sicurezza hanno un ruolo centrale. In questo campo Ivanti Wavelink, la divisione della statunitense Ivanti specializzata in soluzioni di supply chain, ha annunciato di aver acquisito la piattaforma di Industrial Internet of Things (IIoT) di Wiio Group. Un gruppo industriale francese, quest’ultimo, che ha sede a Parigi e che già è partner tecnologico e di canale di Ivanti Wavelink.

I termini economici dell’accordo non sono stati divulgati. L’acquisizione, spiega l’ufficio stampa di Ivanti, consentirà ai clienti di “ottenere una visione completa dei loro dispositivi IIoT, identificare e rimediare proattivamente alle minacce e sviluppare applicazioni scalabili che conducono all'efficienza operativa”. In sintesi, la strategia di Ivanti Wavelink è quella di dotarsi delle tecnologie necessarie per “abilitare e rendere più sicura la supply chain del futuro”.

Le molte tecnologie IoTT in uso tra fabbriche, magazzini e centri di distribuzione spaziano dai sistemi di trasporto ai sensori, dalle telecamere ai robot e cobot (i “robot collaborativi” impiegati nel manifatturiero), e tutte queste tecnologie devono essere collegate fra di loro e talvolta a sistemi centralizzati. Queste connessioni richiedono altre tecnologie, che sono complesse, costose e talvolta associate a rischi.

Con l’integrazione della piattaforma IIoT di Wiio all’interno di Ivanti Neurons, tuttavia, le aziende clienti (di settori come trasporto e logistica, produzione, gas, sanità e vendita al dettaglio) potranno facilmente automatizzare i loro processi e ottenere in tempo reale informazioni sullo stato dei sistemi, così da poter rimediare proattivamente alle criticità. I dati raccolti possono servire anche per le strategie di utilizzo della blockchain. Inoltre le aziende clienti potranno anche creare applicazioni low code/no code in grado di automatizzare molti dei loro processi e di introdurre funzionalità nuove. Infine, sarà più semplice integrare le applicazioni IIoT nelle attività esistenti.

"Si sta verificando una crescente domanda da parte dei diversi settori verticali per garantire che le loro operazioni di supply chain raggiungano il massimo dell'efficienza operativa", ha commentato Brandon Black, Vice President e General Manager di Ivanti Wavelink. "Siamo entusiasti di integrare le nostre tecnologie per aiutare i nostri clienti a consolidare l’automazione e la messa in sicurezza delle proprie attività, migliorando le esperienze degli utenti finali e aumentando la produttività. Premettendo che questo è un ottimo momento per entrare nel mercato dell’IIoT, questa acquisizione ci permette di assumere una posizione da leader nel settore e trasformare il business dei nostri clienti".

"Il potente framework IIoT combinato con Ivanti Neurons permetterà alle organizzazioni di modernizzare le loro operazioni, rapidamente e senza interruzioni, riducendo il rischio di violazioni", ha dichiarato Fabien Dupuis, Ceo di Wiio. "Con l'intelligenza azionabile in tempo reale nelle loro operazioni di supply chain e di analisi predittiva, i clienti potranno riscontrare miglioramenti delle prestazioni integrando i sensori IIoT e le tecnologie di automazione in modi sorprendenti”.